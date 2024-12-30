Подрались? Российский экс-чемпион рассказал о тренировке с Усиком и описал украинца

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-5-1, 29 КО) назвал Александра Усика (23-0, 14 КО) очень неудобным и умным боксером. Вспоминая совместную тренировку с нашим соотечественником в 2016 году, россиянин подчеркнул, что украинец обладает невероятными навыками.

Видео дня

Об этом Ковалев рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out. 41-летний уроженец Копейска, который уже долгое время проживает в США, отметил, что Усик не просто быстро передвигается по рингу, но и отлично чувствует дистанцию с соперником и сильно подготовлен технически.

"Мы не спарринговали. Не дрались. Мы просто двигались в ринге. Знаете, легкие удары и отработка, все такое. Но что я увидел и что я почувствовал после этой работы: Усик очень неудобный. Он очень хорошо чувствует дистанцию, отличный тайминг… Он хорош, правда, очень хорош, как технически, так и тактически. Отличное мышление в ринге. На очень хорошем уровне", – поделился своим мнением Ковалев.

Россиянин также раскрыл слова Усика, которые тот сказал своему менеджеру после победы в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!