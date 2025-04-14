'Поддерживать убийц – позорно': Кондратюк вынес диагноз Ломаченко

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк жестко высказался о бывшем чемпионе мира в трех весовых категориях Василии Ломаченко. Шоумен отметил, что боксер из Белгород-Днепровского откровенно пропитан пропагандой Российской православной церкви и не считает РФ агрессором.

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Такое мнение о двукратном олимпийском чемпионе Кондратюк выразил в интервью изданию "Блик". 63-летний телеведущий поставил в пример Ломаченко его кума Александра Усика, который осознал всю суть россиян еще после того, как они аннексировали родной для супертяжа Крым.

"К сожалению, Ломаченко очень зомбирован русской православной церковью, а выйти из этого зомбирования не может из-за своего низкого интеллекта и окружения. А Усик наверняка изменил свое окружение и взгляды. К тому же Усик крымчанин, а после 2014 года никто не понимал, что будет дальше и как выходить из положения. У него в Крыму недвижимость, родственники. Были или еще есть – не знаю. Свой дом нелегко бросить. Но время прошло и Усик понял, что россиян поддерживать нельзя, потому что они – убийцы, а поддерживать убийц – позорно. Ломаченко, кажется, этого так и не понял", – сказал Кондратюк.

Ранее бывший чемпион мира в супертяжелом весе и депутат Государственной думы Николай Валуев пообещал Ломаченко политическое убежище в России. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Василий стал совладельцем ресторана Новикова в американском Лос-Анджелесе.

Как сообщал OBOZ.UA, Василий Ломаченко был замечен на чемпионате Украины по боксу, который принимала Одесса, где он озадачил фанатов внешним видом.

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