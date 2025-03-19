Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился очередной порцией озлобленных комментариев о выборах нового президента Международного олимпийского комитета (МОК). Бывший биатлонист оскорбил практически всех кандидатов на пост Томаса Баха, который покидает должность.

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Об этом Тихонов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обозвал "законченной мразью" президента Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Себастьяна Коу, который последовательно поддерживает Украину.

"Там все русофобы, за исключением Самаранча-младшего, он грамотный. Также есть надежда на Ватанабе, но политика Японии далека от дружбы с нами. Они приезжают, когда что-то нужно. Не дай бог Коу станет президентом. Очевидно, что он законченная мразь. Мы надеемся на лучшее. Живем на самой богатой территории земного шара и все надеемся на лучшее", – сказал Тихонов.

До этого этот ярый Z-патриот отметился хамством в отношении норвежцев, обозвав их даунами. Также Тихонов потребовал "разбомбить Киев" после недопуска к соревнованиям одной из гимнасток из РФ.

Отметим, что выборы президента МОК состоятся 20 марта. Кроме Коу на него претендуют Фейсал ибн Хусейн (Иордания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Юхан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция) и Моринари Ватанабе (Япония).

Как сообщал OBOZ.UA, бывший биатлонист Александр Тихонов набросился с оскорблениями на спортсменов и функционеров из стран Балтии и Скандинавии, которые "портят нам жизнь".

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