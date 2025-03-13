Олимпийский чемпион Александр Тихонов отметился новыми нападками на норвежских представителей лыжных видов спорта. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина обвинил скандинавов в использовании запрещенных веществ, не представив никаких доказательств, а также потребовал их дисквалифицировать на длительный срок.

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Об этом Тихонов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Бывший биатлонист и ярый Z-патриот также отметил, что норвежские спортсмены и функционеры якобы по-хамски себя ведут, выступая против возвращения россиян в международные турниры.

"Норвежцев для меня вообще не существует. Это хамы и астматики. Они пытаются всех обвинить, выступают против допуска российских лыжников. Их вообще надо наказать по полной программе, но другие федерации никак не осмелятся. Они и в биатлоне всегда финишировали в соплях и всегда упрекают остальных, навязывая свою волю. Оптимальное наказание? Дисквалификация всего лыжного спорта в Норвегии на 5-7 лет. Самое большое количество даунов на душу населения именно в Норвегии, это, конечно, сказывается", – сказал Тихонов.

Накануне этот представитель страны-агрессорки устроил дикую истерику из-за отстранения одной из гимнасток из РФ и потребовал "разбомбить Киев".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший биатлонист Александр Тихонов набросился с оскорблениями на спортсменов и функционеров из стран Балтии и Скандинавии, которые "портят нам жизнь".

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