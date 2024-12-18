Дизайнер костюма Усика рассекретила мистический символизм образа, который поможет украинцу победить Фьюри

Уже через три дня состоится боксерский поединок-реванш украинца Александра Усика и британца Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии. Боксеры уже прибыли в страну на Grand Arrivals (большое прибытие), где отечественный чемпион шокировал публику своим нестандартным образом, который поможет победить оппонента.

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На медиавстречу Александр Усик надел фиолетовый двубортный костюм свободного кроя и белую меховую накидку, наполненную символизмами. Дизайнер этого костюма Эльвира Гасанова (вместе с брендом Damirli) раскрыла в InstaStories главные смыслы, которые заложила в образ украинского боксера, что назвала "Непокоренный".

"Непокоренный" – это не просто костюм, а визуальная манифестация силы, индивидуальности и символизма. Глубокий фиолетовый, природные фактуры и образ дикого кота сочетаются в гармоничный ансамбль, говорящий на языке стиля и значений", – сообщила Гасанова.

Свой рассказ она начала с описания белой меховой накидки с изображением дикого кота. По ее словам, для вышивки был выбран именно дикий кот, ведь это "воплощение независимости, ловкости и скрытой силы. Это не хищник в традиционном понимании, а символ свободы, неуловимости и готовности к неожиданному прыжку – качеству, полностью отражающему стиль Усика".

В частности, глаза у кота были гетерохромными: одно – голубое, другое – желтое, что указывает на цвета флага Украины. Более того, расположение этой накидки на плече было также рассчитано заранее. Как отмечает Гасанова, животное выполняет роль защитника и оберега чемпиона, однако одновременно подчеркивает его мощь и уверенность.

Относительно общего образа. По словам дизайнера, фиолетовый цвет костюма она выбрала неспроста. Именно этот тон ассоциируется с аристократизмом, властью и духовностью. "В образе Усика он подчеркивает его уверенность, харизму и способность отличаться не только как спортсмен, но и как культурный символ. Фиолетовый излучает мистичность, креативность и решительность черты, определяющие характер Усика как на ринге, так и за его пределами", – заверила она.

Именно с белой накидкой фиолетовый оказался в идеальном балансе цветов. Более того, "белый символизирует чистоту, ясность мыслей и новое начало".

"Выбор цветов, текстур и символов делает этот образ не просто модным, а знаковым. Он подчеркивает личность Усика, его благородство духа и способность оставаться собой даже на мировой арене", – добавила Эльвира Гасанова.

Ранее OBOZ.UA писал, насколько сильно Усик поразил сеть своим образом на "большом прибытии". В соцсетях также стал вирусным момент с эксцентричным поведением боксера, залезшего в кабину самолета, заняв место пилота, и отказался покидать ее.

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