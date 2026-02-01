Победа 'Киев-Баскета', успех 'Кривбасса', перенос матча 'Днепра'. Результаты Суперлиги GGBET 1 февраля

В воскресенье, 1 февраля, состоялись очередные поединки 11-го тура регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге GGBET. "Киев-Баскет" в овертайме обыграл "Нико-Баскет" (73:67), "Ривне-ОШВСМ" уступил "Кривбассу" (81:108), а матч "Днепра" и "Харьковских Соколов" перенесли из-за тревоги.

В Ровно завершился матч регулярного чемпионата Суперлиги между столичным Киев-Баскет и николаевским Нико-Баскет.

После поражения от Кривбасса команда Дмитрия Забирченко была достаточно мотивированной для того, чтобы победить одного из аутсайдеров чемпионата. Тем более, в Днепре играли параллельный матч прямые конкуренты киевлян в борьбе за верхние ступени турнирной таблицы – Днепр и Харьковские Соколы.

Однако Нико-Баскет с бывшими игроками киевлян в составе (Максим Зайцев и Максим Сафонов) дал достойный бой действующему вице-чемпиону. В первой четверти соперники продемонстрировали достаточно равную игру – никто из команд не отрывался от соперника больше чем на 5 очков. В итоге, на первый перерыв команды отправились при счете 19:19.

Вторую четверть Нико-Баскет начал с рывка 5-0, однако киевляне смогли достаточно быстро восстановить паритет. В конце концов, в середине четверти Киев-Баскет совершил рывок 8:0 и вернул себе лидерство в матче. До большого перерыва команда Дмитрия Забирченко смогла удержать преимущество 38:34.

В третьей четверти команды не порадовали публику результативным баскетболом – на двоих соперники набрали лишь 28 очков, однако никто из них не вырвался вперед, разница в четыре очка сохранилась перед последним игровым отрезком – 52:48. В заключительной четверти Киев-Баскет пытался оторваться от соперника и был близок к победе в основное время: еще за 10 секунд до финальной сирены счет был 63:60 в пользу столичного клуба. Однако точный трехочковый от Богдана Лукьяна перевел игру в овертайм.

На последний игровой период лучше всего настроился именно Киев-Баскет. Главным героем овертайма стал Егор Сушкин, который реализовал два трехочковых, чем и принес победу своей команде – 10:4 в овертайме и 73:67 в целом.

Лучшим в составе Киев-Баскет стал Артем Смитюх, который набрал 14 очков и добавил к ним 12 подборов.

Киев-Баскет – Нико-Баскет 73:67 ОТ (19:19, 19:15, 14:14, 11:15, 10:4)

Ровно, ДЮСШ-4

Киев-Баскет: Сушкин 15 + 5 подборов +3 передачи, Бублик 20 + 3 подбора, Романица 7 + 7 подборов + 4 передачи, Смитюх 14 + 12 подборов, Сандул 3 + 9 подборов + 2 блок-шота – старт; Карпюк 9 + 7 подборов, Малич 3, Колаволе 2, Бур 0, Мануйлик 0.

Нико-Баскет: Лукьян 11, Сафонов 6, Зайцев 5+4 подбора, Лыхой 4+5 подборов, Володин 6 – старт; Грищук 15+7 подборов, Молтри 12, Гарбар 8, Кабанов 0, Неамцу 0.

Дабл-дабл Хилла помог Кривбассу разгромить Ривне

Криворожский Кривбасс одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги против Ривне-ОШВСМ.

Несмотря на поддержку собственных болельщиков, ривненчане не смогли навязать борьбу гостям. Все началось с дальнего попадания от Тимощука, однако Кривбасс ответил эффектным рывком 9-2, причем, все очки Кривбасса в этот период набрали Мартин Хилл и Дмитрий Триколенко. Ближе к концу четверти Кривбасс оторвался от соперника на 10 очков (23:13), однако ровенчане смогли подтянуться к оппонентам – 18:26 перед первым перерывом в матче.

Едва стартовала вторая четверть, как Артем Водолазский шокировал хозяев точным броском с дальней дистанции. Кривбасс начал наращивать мощность в атаке и в середине четверти нарастил преимущество до 20 очков. Ровно пыталось сократить отставание, однако именно с таким отрывом команда Евгения Исакова ушла на большой перерыв – 58:38 в пользу Кривбасса.

В третьей десятиминутке Пикок, Хилл, Триколенко и компания продолжали успешную атакующую кампанию на корзину ривненчан. Как ни старались Быков, Дюпри и Браун держать баланс в счете, но противодействовать резким атакам Кривбасса они так и не смогли: 54:84 перед последней четвертью.

Собственно, на заключительный игровой период Кривбасс вышел уже без ощущения давления за результат, поэтому позволил сопернику несколько сократить отставание, но в целом удержал свое тотальное преимущество. Финальная сирена зафиксировала яркую победу криворожской команды со счетом 108:81. Лучшим в составе победителей стал Мартин Хилл, который оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ровно, ДЮСШ 4

Ривне-ОШВСМ – Кривбасс 81:108 (18:26, 20:32, 16:26, 27:24)

Ровно-ОШВСМ: Тимощук 5, Быков 26 + 4 подбора, Трейлор 3 + 3 подбора, Браун 10 + 8 подборов, Дюпри 8 + 5 подборов – старт; Поносов 6 + 4 передачи, Рябой 7, Шептицкий 7, Ковалевский 2, Коровяков 4, Оверчук 2, Шепелев 1.

Кривбасс: Далкорт 15 + 4 подбора, Хилл 22 + 10 подборов + 4 передачи, Водолазский 15, Пикок 18 + 8 подборов + 6 передач, Скира 1 – старт; Триколенко 20 + 7 подборов, Бибиков 11, Бречка 6 + 3 подбора, Василенко 0, Мельник 0, Пашолок 0.

Матч Днепр — Харьковские Соколы перенесен из-за продолжительной воздушной тревоги

Матч был приостановлен за 7:47 до конца второй четверти при счете 35:11 в пользу Днепра. Причиной остановки и последующего переноса игры стала длительная воздушная тревога в Днепре. Дата и время доигровки матча будет сообщено позже.