'По ММА уже не тяну': 47-летний Емельяненко вызвал на бой Нганну, который готовится подраться с Джошуа

Легендарный боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко внезапно решил бросить вызов Фрэнсису Нганну (0-1, 0 КО). 47-летний россиянин захотел провести поединок против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по правилам бокса, где камерунец дебютировал в октябре минувшего года сенсационным боем с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Об этом Емельяненко заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". По словам четырехкратного чемпиона мира по ММА, который провел в октагоне 47 поединков, из которых выиграл 40, ему было бы интересно подраться с Нганну именно в боксе, так как для смешанных единоборств он уже стар.

"Мне Фрэнсис Нганну интересен. По ММА я уже все – не тяну. А по боксу было бы интересно с ним побиться. Мне бы хотелось с ним сразиться. Это не то, что завышенная самооценка, но мне было бы интересно провести с ним бой. Я боец, да. Наверное, еще в строю. Понимаю, что по ММА я не тяну. У меня травмы. Сейчас исключил борьбу из своих тренировок", – сказал Емельяненко.

Отметим, что россиянин свой последний поединок провел в феврале минувшего года, когда проиграл техническим нокаутом американцу Райавну Бейдеру в бою за звание чемпиона Bellator. Нганну же после поражения от Фьюри, которого он сумел отправить в нокдаун, 8 марта сразится с Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира Энтони Джошуа выразил желание заменить Тайсона Фьюри в случае отказа того выходить на поединок против Александра Усика (21-0, 14 КО).

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