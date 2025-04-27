'По-другому допуска не будет'. В Госдуме сказали, когда Россию допустят в мировой спорт, упомянув 'шантаж' от УАФ

В Госдуме заявили, что российские команды смогут вернуться в мировой спорт только после подписания мирного соглашения. При этом в России обвинили Украинскую ассоциацию футбола в шантаже УЕФА и ФИФА.

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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента УАФ Андрея Шевченко, который ранее заявил, что возвращение российских команд нельзя обсуждать без заключения мира. Журова подчеркнула, что в командных видах спорта другого пути для допуска России не буде.

"Все понимают, что без подписания мирного соглашения Россию не допустят в командных видах спорта. По-другому допуска не будет", – цитирует бывшую конькобежку "Все про спорт".

По её словам, европейские футбольные организации опасаются массового отказа команд от участия в турнирах в случае допуска россиян.

"УЕФА и ФИФА боятся, что команды начнут отказываться играть после допуска россиян, будет срыв соревнований", – добавила Журова.

Она также обвинила Украинскую ассоциацию футбола в давлении на международные организации.

"Украинская ассоциация футбола решила устроить шантаж УЕФА и ФИФА своим заявлением", – сказала парламентарий.

Ранее росСМИ уверяют, что УЕФА якобы готовится вернуть россиян в свои турниры уже с будущего сезона на особых и максимально негативных для Украины условиях. Однако окончательное решение отложили до второй половины лета.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля 2022 года все российские клубы и национальная сборная РФ были отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за вторжения в Украину.

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