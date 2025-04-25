"При всех обстоятельствах..." Шевченко впервые прокомментировал слухи о возвращении России в турниры УЕФА

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), Андрей Шевченко выразил категоричную позицию относительно возвращения российских команд в международные турниры. Легендарный нападающий киевского "Динамо" и "Милана" отметил, что этот вопрос даже не должен подниматься до окончания войны в нашей стране.

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Об этом Шевченко заявил во время выступления на конгрессе УАФ, пишет портал Sport.ua. По словам главы украинского футбола, он провел много встреч с членами Европейского футбольного союза (УЕФА), которые выразили свою поддержку в противостоянии агрессорам.

"С начала года я провел много встреч, где представил видение поддержки Украины и развития европейского футбола. Многие страны поддерживают Украину. Подтверждение тому – подписаны меморандумы о сотрудничестве. Мы благодарны странам, которые проголосовали за нас. Моя позиция по участию российских команд остается неизменной – пока идет война, вопрос их допущения не может рассматриваться. При всех обстоятельствах мы двигаемся дальше, оставляя акцент на развитии украинского футбола", – сказал Шевченко.

Ранее росСМИ уверяют, что УЕФА якобы готовится вернуть россиян в свои турниры уже с будущего сезона на особых и максимально негативных для Украины условиях. Однако окончательное решение отложили до второй половины лета.

Как сообщал OBOZ.UA, российские журналисты назвали девять страны, которые выступают категорически против возвращения команд из страны-агрессорки в турниры УЕФА.

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