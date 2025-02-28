Многократный чемпион мира в конькобежном спорте Павел Кулижников с пафосом отказался участвовать в квалификации к Олимпийским играм 2026 года. 30-летний уроженец Воркуты, повторив штампы кремлевской пропаганды о якобы несправедливости санкций в отношении спортсменов из РФ, отметил, что ему неинтересен главный старт четырехлетия.

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Об этом Кулижников заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". В патриотичном угаре ярый фанат диктатора Владимира Путина подчеркнул, что воспринимает как подачку допуск россиян к международным соревнованиям под нейтральным флагом и без гимна.

"Мне сказали только про 1500 метров, а там уж нейтральный, не нейтральный – следующая история. Мне плевать, я не хочу с ними соревноваться, мне неинтересно. Нас ограничили во всем, мы первенство бани бегали внутри России, и теперь они говорят – "допускаем". Была совсем другая подготовка, все сломали и теперь: "Вот, выходите". Да еще и под нейтральным статусом. Я не ради Олимпиады бегаю", – сказал Кулижников.

Отметим, что в 2016 году этот российский конькобежец попадался на употреблении запрещенных веществ и был отстранен от соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова поделилась фантазиями о том, что российских спортсменов уже до лета вернут в международные соревнования.

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