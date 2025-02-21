Чемпионка ОИ из РФ в угаре заявила, что 'Трамп приедет к нам на парад Победы'

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила уверенность в том, что российских спортсменов уже до лета вернут в международные соревнования. Депутатка Государственной думы при этом отметила, что отстранение или допуск атлетов из РФ под нейтральным флагом выглядит абсурдным.

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Об этом Журова заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина в абсолютно циничной и лицемерной манере высказалась о войне в Украине, отметив, что после ее окончания санкции в отношении страны-агресорки якобы бессмысленны.

"Скоро пройдут выборы главы МОК, и подует ветер перемен. Затем еще и Путин с Трампом встретятся. Кто его знает, глядишь, такими темпами и Трамп приедет к нам на парад Победы. Представляете какой резонанс будет? Все идет к тому, что скоро наши спортсмены вернутся на международные соревнования с национальным флагом и без каких-либо ограничений. Возможно, это произойдет к лету этого года. Понятно, что когда будет подписано мирное соглашение, все санкции с российского спорта автоматически снимут. Запрещать нам выступать под флагом и гимном будет уже абсурдом и бессмыслицей", – сказала Журова.

Ранее участники Кубка мира по лыжным гонкам выступили против возвращения россиян. Кремлевская пропаганда в истерике назвала это бредом и скандалом.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова назвала демонстрацию флага Украины на лыжном марафоне Moonlight Classic неуважением в отношении россиян.

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