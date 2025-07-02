'Писали россияне, называли нацисткой': украинская прыгунья, которая отказалась от фото со спортсменками РФ, спала в метро

Юная украинская прыгунья в воду Вероника Андращук стала известной после бронзовой медали на вышке на своем дебютном чемпионате Европы среди юниоров и отказа фотографироваться с представительницами страны-агрессора, которые заняли первые два места. После церемонии награждения в Афинах дончанка не захотела оставаться на пьедестале с россиянками, чем вызвала истерику в пропагандистских СМИ, а фанаты из РФ писали девушке в социальных сетях и называли нацисткой. Но Вероника гордится таким решением.

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В комментарии OBOZ.UA Андращук рассказала, что этот чемпионат был для нее первым международным стартом такого уровня, и девушка довольна, что сразу попала на пьедестал. Особенно из-за условий, в которых приходилось тренироваться – ночевку в метро из-за постоянных атак на Киев, проблемы со здоровьем мамы.

К тому же, из-за российского вторжения Вероника была вынуждена покинуть родной Донецк. Но, к счастью, в Киеве нашла себя в прыжках в воду, присоединившись к Liko diving school.

"Для меня это был мой первый чемпионат Европы, на котором я показала свой лучший результат. Довольна своим выступлением не только потому, что все удалось хорошо, но и потому, что подготовка к нему была для меня очень нелегкой. Три года мой сон был не в постели дома, а на полу в метро. Потому что в моей стране идет война, агрессором в которой является государство, которое представляли мои соперницы – хоть и под нейтральным флагом", – отметила Андращук.

"Моя мама страдает от панических атак из-за постоянных обстрелов, и мы не можем жить вместе, как раньше. Моя семья сейчас разделена", – добавила девушка.

Вероника рассказала, что поскольку долго и упорно тренировалась, то была уверена в своих прыжках и действительно рассчитывала на медаль. Хотя бороться за нее пришлось с россиянками, которых допустили к соревнованиям под нейтральным флагом.

"После предыдущей части соревнований я поставила себе цель – не обращать внимания на спортсменок из страны-агрессора, а просто прыгать так, как я умею, как меня научил мой тренер", – подчеркнула Андращук, которая в итоге стала бронзовым призером чемпионата Европы, уступив двум соперницам из РФ.

"Когда наступила церемония награждения, я сразу знала: я не хочу стоять рядом и тем более фотографироваться с представительницами страны, которая ежедневно убивает наш народ, разрушает наши города и из-за которой моей семье еще в 2014 году пришлось покинуть мой родной город и навсегда с ним попрощаться", – вспомнила прыгунья.

"И это решение – не фотографироваться – было лучшим!!! Хотя меня пытались остановить фотографы, я категорически отказалась от совместного фото. Я не могла сделать вид, что все "нормально", потому что это неправда. Для меня это не вопрос вежливости или спорта – это вопрос человеческого достоинства", – уверена Вероника.

После награждения видео с поступком быстро разлетелось по разным украинским и российским сайтам и каналам.

"Очень много поддержки я получила от знакомых и спортсменов из других стран. Писали также и россияне, некоторые оскорбляли, называли меня "нацисткой" или "ребенком с пиаром". Но мне все равно. Меня не волнует, что они думают и пишут. Я всегда буду поддерживать свою страну, и уважать тех, кто отдал свою жизнь ради нас!", – подчеркнула Андращук.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Международная федерация официально отреагировала на поступок украинок во время награждения российских спортсменок на этапе Кубка мира по артистическому плаванию.

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