Украинка Вероника Андращук завоевала "бронзу" на юниорском чемпионате мира по прыжкам в воду, но после церемонии награждения отказалась оставаться на пьедестале с представительницами России. Этот жест вызвал настоящую истерику в российских пропагандистских медиа.

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Соревнования проходили в Афинах в рамках Junior Diving Championships. Андращук заняла третье место в прыжках с вышки в группе B, набрав 351,05 балла.

Первое и второе места заняли россиянки Маргарита Кувшинова и Анастасия Чистякова, выступавшие в нейтральном статусе.

Во время награждения украинка встала на подиум, но сразу после вручения медали демонстративно покинула его, несмотря на уговоры организаторов остаться для общего фото. Видео поступка быстро разошлось по соцсетям и вызвало волну обсуждений у пропагандистов в РФ.

Российские СМИ отреагировали вспышкой негодования, обвиняя спортсменку в "неуважении" и "политизации спорта". Некоторые комментаторы называли поведение Андращук "скандальным" и "позорным", проигнорировав сам факт успешного выступления украинки на мировом уровне.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля юный украинский каратист Евгений Мельник отказался фотографироваться с российским участником во время соревнований в испанской Гвадалахаре. 13-летний киевлянин увидел, что в его весовой категории принимает участие парень из России и сознательно решил не делать общий снимок.

Этот поступок спровоцировал настоящую истерику в России. Российские пропагандисты потребовали от нашего юного спортсмена уважения к представителям страны-агрессора.

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