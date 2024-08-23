Пидручный выиграл 'золото' летнего ЧМ по биатлону в День флага Украины. Видео

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный в День флага нашей страны одержал победу в суперспринтерской гонке на летнем чемпионате мира-2024, который в эти дни принимает эстонская Отепяя. Наш соотечественник преодолел 7,5 километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами зав 19 минут и 19,5 секунд.

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Пидручный не сумел выбить одну мишень из 20. Это не помешало ему первым завершить трассу и добыть "золото" соревнований. Заканчивая дистанцию, 32-летний тернополянин указал болельщикам на флаг Украины на его шлеме, тем самым посвятив победу нашей стране.

Дмитрий на пять секунд опередил соотечественника Артема Тищенко и на 7,5 секунд – представителя Чехии Томаша Микиску. Отметим, что для Пидручного это первое "золото" на летних чемпионатах мира по биатлону. До этого он брал лишь "серебро" в смешанной эстафете на первенстве-2016.

Ранее 27-летний биатлонист сборной Украины Тарас Лесюк женился на Юлии Пидручной, которая является младшей сестрой Дмитрия Пидручного.

Как сообщал OBOZ.UA, биатлонистка сборной Украины Ирина Петренко сломала ногу накануне летнего чемпионата мира.

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