Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу и пропустит чемпионат мира
Серебряная призерка чемпионата мира по биатлону 2017 года в эстафете Ирина Петренко (в девичьи Варвинец) не выступит на летнем мундиале, стартующий в эстонском Отепяя в четверг, 22 августа. 32-летняя уроженка Чернигова сломала ногу, сообщил biathlon.com.ua.
Победительнице и призерке Открытых чемпионатов Европы по биатлону предстоит длительная реабилитация. Точные сроки восстановления неизвестны.
В заявку "сине-желтых" суммарно попали 26 биатлонистов: 15 будут соревноваться в гонках среди взрослых, еще 11 — на уровне юниоров.
Заявка Украины на летний ЧМ-2024 по биатлону
- Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Степан Кинаш, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал
- Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Любовь Кипьяченкова, Дарья Чалык
Напомним, что Петренко в прошлом сезоне стала 41-й в общем зачете Куба мира. В сборной Украины она стала третьей после Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной.
Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский биатлонист Сергей Телень получил 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В крови 4-кратного чемпиона Украины по биатлону нашли запрещенное вещество триметазидин. Препарат способен повышать эффективность в видах спорта с большими нагрузками на сердце.
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