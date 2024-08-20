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Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу и пропустит чемпионат мира

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,2 т.
Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу и пропустит чемпионат мира

Серебряная призерка чемпионата мира по биатлону 2017 года в эстафете Ирина Петренко (в девичьи Варвинец) не выступит на летнем мундиале, стартующий в эстонском Отепяя в четверг, 22 августа. 32-летняя уроженка Чернигова сломала ногу, сообщил biathlon.com.ua

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Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу и пропустит чемпионат мира

Победительнице и призерке Открытых чемпионатов Европы по биатлону предстоит длительная реабилитация. Точные сроки восстановления неизвестны.

В заявку "сине-желтых" суммарно попали 26 биатлонистов: 15 будут соревноваться в гонках среди взрослых, еще 11 — на уровне юниоров.

Заявка Украины на летний ЧМ-2024 по биатлону

  • Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Степан Кинаш, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал
  • Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Любовь Кипьяченкова, Дарья Чалык

Напомним, что Петренко в прошлом сезоне стала 41-й в общем зачете Куба мира. В сборной Украины она стала третьей после Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной.

Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский биатлонист Сергей Телень получил 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В крови 4-кратного чемпиона Украины по биатлону нашли запрещенное вещество триметазидин. Препарат способен повышать эффективность в видах спорта с большими нагрузками на сердце.

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