Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу и пропустит чемпионат мира

Серебряная призерка чемпионата мира по биатлону 2017 года в эстафете Ирина Петренко (в девичьи Варвинец) не выступит на летнем мундиале, стартующий в эстонском Отепяя в четверг, 22 августа. 32-летняя уроженка Чернигова сломала ногу, сообщил biathlon.com.ua.

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Победительнице и призерке Открытых чемпионатов Европы по биатлону предстоит длительная реабилитация. Точные сроки восстановления неизвестны.

В заявку "сине-желтых" суммарно попали 26 биатлонистов: 15 будут соревноваться в гонках среди взрослых, еще 11 — на уровне юниоров.

Заявка Украины на летний ЧМ-2024 по биатлону

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Степан Кинаш, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал

Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Степан Кинаш, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина, Любовь Кипьяченкова, Дарья Чалык

Напомним, что Петренко в прошлом сезоне стала 41-й в общем зачете Куба мира. В сборной Украины она стала третьей после Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной.

Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский биатлонист Сергей Телень получил 4-летнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В крови 4-кратного чемпиона Украины по биатлону нашли запрещенное вещество триметазидин. Препарат способен повышать эффективность в видах спорта с большими нагрузками на сердце.

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