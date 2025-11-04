Пидгрушна впервые рассказала про мужа-сироту и жизнь 'на другой планете'

Олимпийская чемпиона Сочи-2014 в биатлоне Елена Пидгрушна призналась, что семейная жизнь после завершения карьеры в корне поменяла ее повседневность. 38-летняя спортсменка впервые упомянула, что ее муж вырос сиротой, и отметила: переход из мира спорта в бытовую реальность оказался как переезд на "другую планету".

По словам олимпийской чемпионки, в профессиональном биатлоне было тяжело из-за жесткого графика, травм и постоянного давления, но при этом существовала четкая структура: каждый день, тренировки и даже приемы пищи были расписаны заранее. Пидгрушна объяснила, что дисциплина спорта давала ей ощущение спокойствия, ведь все решения были заранее известны, а главный фокус был на подготовке и результатах.

Сейчас же, описывает она, жизнь с сыном Демьяном требует полной самостоятельности: приходится самой планировать день, решать бытовые вопросы и совмещать заботу о малыше с повседневными делами. Это, по ее словам, и стало тем самым шоком после завершения карьеры: "Повседневное жизнь: это абсолютно другая планета, тут нет четкого расписания".

Биатлонистка призналась, что помощи со стороны нет: семья находится в Тернополе, а муж "уже сирота", поэтому все обязанности они делят вдвоем. Сначала было сложно, но сейчас супруги нашли свой ритм и научились получать удовольствие от времени с ребенком. Пидгрушна добавила, что иногда супруг остается с малышом, когда ей нужно появиться на мероприятиях, ведь "Демьян потребует спокойной атмосферы".

Напомним, в мае 2025 года Пидгрушная вышла замуж за военнослужащего Ростислава, а торжество прошло в Ворохте. В августе стало известно, что Елена родила первенца.

Пидгрушная является олимпийской чемпионкой 2014 года в эстафете и чемпионкой мира 2013 года в спринте. За карьеру стала пятикратной чемпионкой Европы и обладательницей множества медалей на юниорских и взрослых соревнованиях.

Первым супругом Пидгрушной в 2013 году был бывший народный депутат Украины Алексей Кайда. Их брак завершился разводом в 2016 году.

В январе 2025-го объявила о разводе с бывшим лыжником, а ныне сервисменом сборной Украины по биатлону Иваном Билосюком, за которого вышла замуж летом 2021-го.

38-летняя биатлонистка официально о завершении карьеры пока не заявляла.

