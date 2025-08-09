Легендарная биатлонистка Елена Пидгрушная родила первенца в 38 лет. Она вышла замуж в мае

У легендарной украинской биатлонистки Елены Пидгрушной родился сын, пишет "Чемпион" со ссылкой на источники, близкие к спортсменке. Для 38-летней Пидгрушной это первый ребенок.

Является олимпийской чемпионкой 2014 года в эстафете и чемпионкой мира 2013 года в спринте. За карьеру стала пятимерной чемпионкой Европы и обладательницей множества медалей на юниорских и взрослых соревнованиях.

Елена — победительница этапов Кубка мира по биатлону в эстафетах и в спринте (2016, Кэнмор). В 2014–2015 годах занимала пост заместителя Министра молодёжи и спорта Украины. Награждена орденом княгини Ольги трёх степеней.

Первым супругом Пидгрушной в 2013 году был бывший народный депутат Украины Алексей Кайда. Их брак завершился разводом в 2016 году. По утверждению ряда СМИ причиной мог стать плотный график работы Кайды, занимающего должность заместителя мэра Ивано-Франковска. Ни сам политик, ни биатлонистка эту информацию не комментировали.

В январе 2025-го объявила о разводе с бывшим лыжником, а ныне сервисменом сборной Украины по биатлону Иваном Билосюком, за которого вышла замуж летом 2021-го.

В мае 2025 года Пидгрушная вышла замуж за военнослужащего Ростислава. Торжественная церемония прошла в поселке Ворохта Ивано-Франковской области.

