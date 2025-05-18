Первый в истории! Ярмоленко побил 'вечный' рекорд Реброва

Атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионатах Украины. В матче 29-го тура УПЛ против "Черноморца" (1:1) он реализовал пенальти и довёл своё количество голов за киевлян в национальном первенстве до 114.

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Предыдущее достижение — 113 голов — принадлежало Сергею Реброву и держалось с 2007 года. Почти два десятилетия никто не мог приблизиться к этому показателю, и в украинских футбольных кругах рекорд Реброва давно начали называть "вечным". Однако теперь он официально побит.

Таким образом, Ярмоленко не только вернул "Динамо" чемпионство, но и вписал своё имя в историю клуба как главный снайпер клуба эпохи независимой Украины.

В послематчевом интервью 35-летний вингер признался, что титул многое для него значит и посвятил его болельщикам, команде и клубу. По словам Андрея, это было самое ожидаемое чемпионство, ведь с возрастом начинаешь больше ценить такие моменты.

Футболист отметил, что между титулом в 20 лет и в 35 — большая разница: сейчас он ощущает настоящую радость за клуб. Он также сообщил, что после последнего тура обсудит с президентом вопрос продолжения карьеры. Пенальти, который принес "Динамо" нужный результат, Ярмоленко решил пробить сам, взяв на себя ответственность.

Киевское "Динамо" в 29-м туре Премьер-лиги сыграло вничью с "Черноморцем" и в 17-й раз в своей истории завоевало золотые медали чемпионата Украины по футболу.

После этого "бело-синие" сменили свою эмблему.

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