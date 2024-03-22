Первый в истории: Ребров установил уникальное достижение в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров стал рекордсмен по числу волевых побед, которые команда добыла под его руководством. Феерический камбэк в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной стал уже третьим для 2желто-синих" при 48-летнем специалисте.

Такие подсчеты приводит портал Sport.ua. Ребров опередил легендарных Олега Блохина и Андрея Шевченко, в активе которых по два подобных успеха. Интересно, что нынешнему тренеру сборной понадобилось лишь восемь официальных матча. До этого "сине-желтые" выиграли в Северной Македонии, проигрывая 0:2, а также сумели трижды забить Мальте после прощенного мяча на первых минутах встречи.

Всего же в активе украинской национальной команды 11 волевых побед в официальных матчах, причем в пяти последних наши футболисты творили камбэк на чужом поле.

Напомним, уже 26 марта наша сборная проведет решающий матч за путевку в финальную часть Евро-2024. Соперником "сине-желтых" будет Исландия. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландию. Начало – в 21:45 по киевскому времени. Букмекеры уже назвали фаворита противостояния.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что футболисты сборной Украины заработают за выход в финальную часть чемпионата Европы в Германии.

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