20-кратный чемпион мира по биатлону внезапно завершил карьеру и расплакался. Фото

Лидер сборной Норвегии по биатлону Йоханнес Тингнес Бё, пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира, принял решение завершить карьеру после этого сезона. Спортсмен объяснил свой шаг желанием проводить больше времени с семьей, подчеркнув, что подготовка к Олимпийским играм требует слишком много времени и усилий, как от него, так и от его близких.

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В своем посте в Instagram Бё признался, что последние шесть лет он успешно совмещал карьеру в спорте с семейной жизнью, но теперь чувствует, что настало время сосредоточиться на близких.

Он отметил, что ему было невероятно важно ощущать поддержку своего народа, особенно в такие трудные моменты. В своем посте спортсмен также сообщил, что, несмотря на любовь к соревнованиям, дни на старте стали меньше, а остальные дни все более трудными.

Рассказывая о своем решении на пресс-конференции 31-летний биатлонист не смог сдержать эмоций и расплакался.

Одним из поворотных моментов в карьере Бё стало его худшее выступление в карьере. 15 января на Кубке мира 2024/2025 года в Рупольдинге он занял 85-е место в индивидуальной гонке.

На протяжении своей карьеры Бё выиграл пять Кубков мира подряд, а также установил рекорды по количеству побед на этапах Кубка мира — 88. В 2023 году он стал первым мужчиной в истории биатлона, который завоевал семь медалей на одном чемпионате мира: 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. В 2024 году он повторил этот успех на чемпионате мира в Нове-Место, завоевав 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Йоханнес Бё завершит свою карьеру на родном стадионе в Холменколлене, где проведет последние гонки с 20 по 23 марта 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Йоханнес Тингнес Бе на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе вместе с партнерами по сборной сфотографировался с украинским флагом на подиуме. Этот жест норвежцы объяснили поддержкой нашей страны.

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