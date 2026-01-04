Первый в Европе. Голкипер сборной Украины установил впечатляющее футбольное достижение. Фотофакт

Украинский вратарь Анатолий Трубин завершил 2025 год в статусе лучшего голкипера Европы по количеству "сухих" матчей. По итогам сезона он провёл 26 игр без пропущенных мячей в составе лиссабонской "Бенфики" и сборной Украины, став единоличным лидером престижного рейтинга, пишет Transfermarkt.

Всего в 2025 году Трубин принял участие в 61 матче на клубном и международном уровне. Его показатель надёжности позволил обойти таких звёзд европейского футбола, как Джанлуиджи Доннарумму и Грегора Кобеля, которые также провели выдающийся сезон, но уступили украинцу по числу "сухих" встреч.

Рейтинг лучших вратарей Европы по количеству матчей "на ноль" в 2025 году выглядит следующим образом:

Анатолий Трубин (Украина, "Бенфика") — 26

(Украина, "Бенфика") — 26 Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / "Манчестер Сити") — 24

(Италия, ПСЖ / "Манчестер Сити") — 24 Грегор Кобель (Швейцария, "Боруссия" Дортмунд) — 23

Показатель "сухих" матчей считается одним из ключевых критериев оценки игры вратаря, а серьезная конкуренция в рейтинге сделало лидерство украинца особенно значимым.

Напомним, Анатолий Трубин перешёл в "Бенфику" летом 2023 года и уже в первом сезоне закрепился в статусе основного голкипера команды.

Его выступления в чемпионате Португалии, еврокубках и матчах за национальную сборную стали продолжением прогресса, который он демонстрировал и в предыдущие годы.

