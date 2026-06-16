СБУ задержала агента ФСБ, который координировал российские удары по позициям Сил обороны в Донецкой области

Контрразведка СБУ разоблачила и задержала жителя Донецкой области, который работал на ФСБ и разведывал оборонительные позиции украинских военных на Краматорском направлении. Известно, что мужчина получал задания через российских кураторов и готовил координаты потенциальных целей для дальнейших атак оккупантов.

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В настоящее время ему объявлено подозрение в государственной измене. О задержании агента сообщила Служба безопасности Украины.

Агентом оказался местный безработный, которого российская спецслужба завербовала через знакомую, проживающую на территории РФ и сотрудничающую с оккупантами.

После получения инструкций от кураторов мужчина начал собирать разведданные об украинских силах вблизи Дружковки. Для этого он лично обходил местность, фиксировал координаты военных объектов и наносил их на топографическую карту.

Особое внимание злоумышленник уделял позициям артиллерии Сил обороны, фортификационным сооружениям и мобильным огневым группам, которые обеспечивают защиту прифронтовой общины от воздушных атак.

Правоохранители задокументировали деятельность агента и одновременно приняли меры для обеспечения безопасности украинских подразделений, которые могли стать целями российских ударов. Во время задержания у фигуранта изъяли мобильный телефон с доказательствами сбора разведывательной информации и контактами представителей ФСБ.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершен – условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники СБУ задержали еще одну агентку ФСБ, которая корректировала массированные атаки РФ по Киеву. Для этого злоумышленница разместила "видеоловушки" на Киевском море.

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