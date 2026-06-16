Друзья, я должен поздравить вас с первой победой. Здесь действительно витает не просто громкая новость, а геополитический дым, поднимающийся прямо у порога.

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Первый поплыл.

Картофельный пюрер обделался. Лукашенко фактически объявил капитуляцию еще до начала боевых действий.

Тот самый Лукашенко, который смеялся над Украиной и рассказывал, что война продлится три-четыре дня, потому что "там некому будет воевать".

Тот самый Лукашенко, который недавно издевался над Зеленским, мол, тот "где-то курил, где-то кололся", и так далее.

И вдруг этот самый Лукашенко просит у Зеленского прощения. Демонстрируя настоящий страх из-за возможности переноса боевых действий на территорию его хозяйства.

Не потому, что он изменился. А потому, что изменилась реальность вокруг него.

Лукашенко – это не ягненка. Это старый нильский крокодил. Человек, который убивал, пытал, устраивал теракты, сажал людей в тюрьмы, ломал судьбы, отдавал страну под плацдарм вторжения и десятилетиями жил языком угроз.

Поэтому, когда такой персонаж вдруг начинает извиняться, это бомба.

Закрутил хвостом, засуетился, засунулся, заметлялся, включил заднюю, начал стелиться, перешел от рычания к скулению, от хищного рева к примирительному бормотанию.

У него очень развита чуйка.

Это политический хищник, который смотрит на карту и видит то, чего не видят его пропагандисты. Он почувствовал опасность. И почувствовал ее очень хорошо.

Теперь он похож на человека, который ищет аварийный выход из комнаты, где начинает пахнуть газом.

В июле 1943 года, после высадки союзников на Сицилии, тот самый Муссолини, который годами рычал о новой Римской империи, вдруг начал говорить совсем на другом языке.

На встрече с Гитлером в Фельтре он уже фактически намекал, что Италии нужен выход из войны. Не прямо, не открыто, но все вокруг видели: человек понял, что катастрофа реальна.

Это тот самый момент.

Держитесь, родные, полная победа уже близко.