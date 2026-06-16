Не случалось 68 лет: на чемпионате мира по футболу произошло экстраординарное событие

На чемпионате мира по футболу, который в эти дни проходит в США, Мексике и Канаде, игровой день 15 июня ознаменовался отсутствием побед. Все четыре встречи, которые состоялись в понедельник, закончились ничейными исходами, что стало лишь вторым случаем в истории турнира.

Видео дня

Об этом информирует Международная федерация футбола (ФИФА) на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Соревновательный день ЧМ-2026 открыли сборные Испании и Кабо-Верде, в котором дебютант первенств планеты сотворил громкую сенсацию, сумев отстоять свои ворота – 0:0.

Далее с трудностями столкнулись еще одни представители Европы бельгийцы. Они считали фаворитами игры с Египтом, но "фараоны" во многом превзошли оппонентов. Они открыли счет, но все же пропустили во втором тайме, – 1:1.

Затем не смогли выиграть у Саудовской Аравии двукратные чемпионы мира уругвайцы – 1:1. А самый результативный матч дня выдали Иран и Новая Зеландии, которые в группе G забили друг другу по два мяча.

Таким образом, впервые с 15 июня 1958 года четыре встречи на мундиале завершились вничью. Тогда в в этот это день на полях Швеции прошло восемь матчей, в половине из которых не смогли определить победителя.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль стал автором уникального антирекорда в матче с Кабо-Верде.

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