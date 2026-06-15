Впервые за 60 лет: на ЧМ-2026 зафиксирован редкий случай

Футболист сборной Испании Микель Оярсабаль стал первым игроком, который ни разу не коснулся мяча в первые полчаса матча чемпионата мира. 29-летний вингер "Реал Сосьедада" отметился столь редким антирекордом в стартовой игре "фурии рохи" с Кабо-Верде на мундиале-2026.

Видео дня

Об этом информирует аналитическая компания Opta на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Согласно подсчетам, которые ведутся с 1966 года, еще никогда не была такого, чтобы участник первенства планеты провел бы столь провальный стартовый отрезок в игре.

В этой же поединке полузащитник "Барселоны" Гави стал лишь шестым игроком в истории футбола, кто принял участие в чемпионате мира на молодежном и взрослом уровнях. До него это делали североирландец Норман Вайтсайд, камерунцы Самюэль Этоо и Саломон Олембе, нигериец Ригоберт Сонг и бразилец Пеле.

Отметим, что сборная Испании так и не смогла забить в ворота Кабо-Верде в матче ЧМ-2026. Европейцы нанесли за 45 минут 27 ударов, однако ушли с поля без голов.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Германии установила исторический рекорд. Кроме того, сборная Туниса отметилась редким и специфическим решением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!