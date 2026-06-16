Эти фамилии указывают на то, что в роду были князья: проверьте свою
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Каждая украинская фамилия имеет свою историю, поэтому некоторые из них могут иметь княжеское происхождение. Особенность заключается в том, что такие фамилии оканчиваются либо на "-ий", либо на "-ич".
В то же время в этом плане нужно изучать их происхождение очень осторожно. OBOZ.UA предоставляет перечень примеров таких фамилий, которые могут принадлежать древним правителям.
Какие существуют фамилии княжеского происхождения
Так, например, существует фамилия Сангушко – это классическая древняя княжеская фамилия. К ним же можно отнести и фамилию Острожский, которую носили представители знаменитой и очень древней княжеской династии. К этому перечню также относится древняя княжеская украинская фамилия Сапига.
Также в этот список входят следующие фамилии, которые носили самые известные исторические деятели:
- Вишневецкий (самый известный представитель – гетман и князь Дмитрий Вишневецкий);
- Чорторыйский (самый известный представитель – князь Адам-Ежи Чорторыйский);
- Хоткевич (самый известный представитель – литовский гетман Ян-Кароль Хоткевич);
- Нимерович (самый известный представитель – воевода Андрей Нимерович);
- Выговский (самый известный представитель – гетьман Иван Выговский);
- Чарнецкий (самый известный представитель – польский военачальник Стефан Чарнецкий);
- Заславский (самый известный представитель – князь Владислав-Доминик Заславский-Острожский);
- Курецкий (самый известный представитель – военачальник Самойло Курецкий);
- Косаковский (самый известный представитель (не княжеского происхождения) – первый мэр Киева Леонид Косаковский);
- Любомирский (самый известный представитель – польский военачальник Ежи-Себастьян Любомирский);
- Ружинский (самый известный представитель — первый официальный казацкий гетман Богдан Ружинский);
- Лукомский (самый известный представитель – сын легендарного князя Ольгерда, князь Андрей Лукомский).
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о трех мистических обрядах на праздник Ивана Купала, в силу которых верили предки. Часть из них сохранялась в украинских селах до начала ХХ века.
Также мы сообщали о происхождении фамилий, которые восходят к временам казачества и напоминают о воинах, гетманах и деятелях Запорожской Сечи. Некоторые из них и сегодня остаются распространенными, хотя их происхождение уходит в несколько веков.
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