Эти фамилии указывают на то, что в роду были князья: проверьте свою

Каждая украинская фамилия имеет свою историю, поэтому некоторые из них могут иметь княжеское происхождение. Особенность заключается в том, что такие фамилии оканчиваются либо на "-ий", либо на "-ич".

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В то же время в этом плане нужно изучать их происхождение очень осторожно. OBOZ.UA предоставляет перечень примеров таких фамилий, которые могут принадлежать древним правителям.

Какие существуют фамилии княжеского происхождения

Так, например, существует фамилия Сангушко – это классическая древняя княжеская фамилия. К ним же можно отнести и фамилию Острожский, которую носили представители знаменитой и очень древней княжеской династии. К этому перечню также относится древняя княжеская украинская фамилия Сапига.

Также в этот список входят следующие фамилии, которые носили самые известные исторические деятели:

Вишневецкий (самый известный представитель – гетман и князь Дмитрий Вишневецкий );

(самый известный представитель – гетман и князь ); Чорторыйский (самый известный представитель – князь Адам-Ежи Чорторыйский );

(самый известный представитель – князь ); Хоткевич (самый известный представитель – литовский гетман Ян-Кароль Хоткевич );

(самый известный представитель – литовский гетман ); Нимерович (самый известный представитель – воевода Андрей Нимерович );

(самый известный представитель – воевода ); Выговский (самый известный представитель – гетьман Иван Выговский );

(самый известный представитель – гетьман ); Чарнецкий (самый известный представитель – польский военачальник Стефан Чарнецкий );

(самый известный представитель – польский военачальник ); Заславский (самый известный представитель – князь Владислав-Доминик Заславский-Острожский );

(самый известный представитель – князь ); Курецкий (самый известный представитель – военачальник Самойло Курецкий );

(самый известный представитель – военачальник ); Косаковский (самый известный представитель (не княжеского происхождения) – первый мэр Киева Леонид Косаковский );

(самый известный представитель (не княжеского происхождения) – первый мэр Киева ); Любомирский (самый известный представитель – польский военачальник Ежи-Себастьян Любомирский );

(самый известный представитель – польский военачальник ); Ружинский (самый известный представитель — первый официальный казацкий гетман Богдан Ружинский );

(самый известный представитель — первый официальный казацкий гетман ); Лукомский (самый известный представитель – сын легендарного князя Ольгерда, князь Андрей Лукомский).

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о трех мистических обрядах на праздник Ивана Купала, в силу которых верили предки. Часть из них сохранялась в украинских селах до начала ХХ века.

Также мы сообщали о происхождении фамилий, которые восходят к временам казачества и напоминают о воинах, гетманах и деятелях Запорожской Сечи. Некоторые из них и сегодня остаются распространенными, хотя их происхождение уходит в несколько веков.

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