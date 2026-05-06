Первая в своем поколении. Костюк, обыграв россиянку, установила уникальное историческое достижение

Вторая ракетка Украины Марта Костюк стала первой теннисисткой, родившейся в 2002-м, которая выиграла тысячник. 23-летняя киевлянка, выиграв турнир серии WTA 1000 в Мадриде, оформила достижение, которого ранее не было среди теннисисток ее возраста.

В финале соревнований Костюк обыграла россиянку Мирру Андрееву со счетом 6:3, 7:5. Этот успех стал для нее первым на турнирах категории WTA 1000.

Ранее первыми чемпионками "тысячников" в своих поколениях становились Бьянка Андрееску и Ига Швентек среди игроков 2000 года рождения, Коко Гауфф среди теннисисток 2004 года, а также Виктория Мбоко и Мирра Андреева, представляющие поколения 2006 и 2007 годов. Среди спортсменок 2003 и 2005 годов рождения подобных титулов пока нет.

Костюк завоевала трофей, занимая 21-е место в мировом рейтинге. С момента появления турниров WTA 1000 в 2009 году только Араван Резаи выигрывала титул с более низкой позиции, находясь на 24-й строчке в 2010 году.

