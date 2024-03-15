Первую украинскую чемпионку СССР по гимнастике не пустили на ЧМ из-за старости: рекордсменку вывозили на Урал, но она блистала в Киеве

Гимнастка Елена Бирюк стала первой из украинских "художниц", кому удалось выиграть чемпионат СССР. А затем еще трижды подтвердить свой статус. Однако перед дебютным мировым первенством уроженку Хмельницкой области, невзирая на титул, не пустили на турнир "из-за старости". В "лучших" советских традициях спортсменку списали в 31 год, однако Елена не опустила рук, защитила диссертацию и оказалась востребована за границей.

OBOZ.UA решил вспомнить историю великой художественной гимнастки, которая до сих пор остается рекордсменкой по количеству побед на чемпионатах Украины. С начала 1950-х по 1964 год Бирюк являлась лидером сборной республики и 12 раз выигрывала национальное "золото". Хотя в детстве вместе с родителями была вынуждена выехать на Урал.

За помощью на Урал

Елена Бирюк родилась 8 октября 1932 в селе под Каменец-Подольском. Однако вскоре родители были вынуждены взять малышку и перебраться из Хмельницкой области на Урал. В Украине как раз начинался голодомор, устроенных советской властью, а родственник в Свердловске обещал семье помощь в промышленном городе, где было много заводов и развивалось тяжелое машиностроение.

В гимнастику Елена попала совершенно случайно. После того, как вместе с подругой Татьяной не смогла поступить в местный торгово-экономический техникум. Но, видимо, так и должно было произойти. В это время будущая гимнастка как раз увидела объявление о наборе студентов в Свердловский физкультурный техникум и решила рискнуть.

"Как-то с однокурсниками зашли на стадион "Динамо", где тренировались лучшие свердловские легкоатлеты. Загорелые, в белоснежной форме, с красивыми открытыми лицами, эти ребята и девушки нам казались небожителями. Вообще спорт тогда был овеян особой поэтикой", – вспоминала Бирюк.

При этом в техникуме Елена занималась спортивной гимнастикой, поскольку художественная тогда только зарождалась: "Вы не представляете, с каким нетерпением мы ожидали каждой тренировки. Еще идет урок геометрии, математик чертит на доске "пифагоровы штаны", а мы под партами уже начинаем переодеваться, чтобы не тратить время на перемене и сразу же бежать в зал".

Спальное место в библиотеке

А дорога домой, в Украину, по иронии судьбы, началась у Бирюк с Москвы. В 1950-м она с красным дипломом окончила техникум и получила право без экзаменов поступить в главный спортивный вуз страны в Москве. Но пока вместе с подругой добиралась до столицы, мест в общежитии не осталось. Девушек поселили в библиотеке. А ректор пообещал: "Вы продержитесь семестр, потом кто-то отсеется, и я дам вам общежитие".

Елену такое положение дел не устраивало, и они с подругой уже было собрались ехать в новый институт физкультуры в Омске, когда в приемную ректора зашел выпускник Киевского инфиза, приехавший в Москву на аспирантуру. Услышав разговор девушек, он настоятельно посоветовал им ехать в Киев. И тут же позвонил тогдашнему директору КГИФ Александру Кульчицкому и обо всем договорился.

Украина радушно встретила Бирюк: "К нам, студентам, преподаватели кафедры гимнастики относились, как к родным детям: знали, у кого какая семья, кто в чем нуждается. Завкафедрой был Иван Бражник. Наверное, его можно было бы назвать украинским националистом – но не только потому, что он носил вышиванку, а потому, что очень переживал за украинский спорт, делал все возможное, чтобы сборная республики всегда была среди лидеров".

Как рассказывала позже Елена, именно благодаря Бражнику в Украине начала развиваться художественная гимнастика. Ведь только новый вид начал завоевывать Москву и Ленинград, Иван Андреевич убедил тренера по спортивной гимнастике Валентину Зинченко сменить специализацию. И сегодня Зинченко справедливо считается "бабушкой" украинских "художниц". Именно она в свое время помогла и поддержала Альбину Дерюгину.

Ушла от легендарного тренера в "художницы"

А дебют Бирюк в художественной гимнастике состоялся еще в Свердловске в 1949-м. И тоже получился совершенно случайным. Городской команде не хватало двух человек для участия в первом чемпионате РСФСР. И подружки-"художницы" попросили Елену позаниматься с ними и выступить на турнире, после чего она снова вернулась к своей гимнастике.

Поэтому не удивительно, когда в Киеве решили готовить первых "художниц", то обратили внимание на талантливую Кучеравлюк – девичья фамилия атлетки. Она на тот момент тренировалась у легендарного наставника Александра Мишакова, который подготовил звезд спортивной гимнастики, олимпийских чемпионов Бориса Шахлина и Ларису Латынину.

На одном из занятии Александр Семенович вызвал Елену из строя и сказал, что она пойдет на тренировку "художниц". Снова нужно было закрыть брешь – сборная Киева готовилась к чемпионату Украины 1950 года во Львове, а людей не хватало.

"Я пошла "пробоваться". Захожу в зал и вижу там эффектную блондинку. Спрашиваю, здесь ли будет занятие по художественной гимнастике. И эта красавица с вызовом мне отвечает: "Да, здесь тренируется талантливая молодежь". Я хотела тут же развернуться и уйти, но все же осталась. Познакомилась с тренером Натальей Сележинской, хореографом Татьяной Волиной. Позже – с Зинченко", – вспоминала гимнастка.

Больше всего новенькой доставалось от хореографа Волиной, которая в прошлом была солисткой балета и требовала "невозможное".

"Постоянно приводила в пример балерин, говорила, что те не знают слова "усталость". И случилось чудо – сначала я сенсационно выиграла первенство Киева, а потом и во Львове обошла всех, в том числе и двукратную чемпионку Украины Лидию Сильченко. Бражник по этому поводу выбил через спорткомитет мне премию – целую тысячу дореформенных рублей", – рассказывала Бирюк.

После такого успеха Елена очень хотела получить звание мастера спорта, что было очень непростой задачей даже для чемпионов Союза. А украинки до нее еще не выигрывали это звание в художественной гимнастике. Однако Бирюк непроизвольно нашла свой путь к "золоту". Хотя был момент, когда спортсменка растеряла уверенность, что вообще выполнит мастерский норматив.

Однако в трудный момент ее поддержали Зинченко и Бражник, который по окончании института помог Елене устроиться на работу и тренировать студенток. По его же совету Бирюк каждый перерыв в занятиях использовала для собственной тренировки. А вечером шла на основное занятие.

"Получалось, что у меня была ежедневная трехразовая тренировка. Тогда такого еще никто не практиковал. И это дало свои плоды – я не только выполнила вожделенный мастерский норматив, но и через год выиграла первенство Союза", – рассказывала Елена.

Отцепили от чемпионата мира за "старость"

В 1956 году Бирюк первой из украинских "художниц" стала абсолютной чемпионкой СССР, а потом трижды подтверждала это звание. Скорее всего, она стала бы первой чемпионкой мира по художественной гимнастике, ведь в 1963-м в четвертый раз выиграла первенство Союза и в качестве первого номера страны должна была ехать на дебютный мундиаль того же года.

Но в СССР при определении состава команды спортивный принцип частенько игнорировался: "Старший тренер сборной Валентина Батаен решила, что я уже "стара" в 31 год..." Можно только представить, какие чувства обуревали гимнастку, когда "золото" чемпионата мира выиграла советская гимнастка Людмила Савинкова, которую она обошла на союзных соревнованиях.

Но, по словам, самой Бирюк, вражды между гимнастками и тренерами в то время не было, несмотря на такие нечестные решения.

Агитация за границей и диссертация

Зато Елене удалось посмотреть мир, ведь где-то с середины 50-х Советский Союз начал активно продвигать художественную гимнастику на международной арене и делал это за счет показательных выступлений своих лучших спортсменок.

"Больше всего мы, конечно, ездили в соцстраны. Но выступали и в Западной Германии, Франции, Бельгии. Было даже турне по мусульманской Албании: в 1956 году мужская сборная СССР по баскетболу играла с албанцами серию товарищеских матчей, а мы демонстрировали свое мастерство в перерывах", – рассказывала Елена и шутила, что их можна было назвать первыми чирлидерами СССР.

В 1958 году Бирюк выступала в Бельгии на выставке достижений науки и техники, но где бы она не была, ее всегда тянуло домой.

Помимо хорошей физической формы Елена могла похвастать и незаурядным умом. После завершения карьеры гимнастки она преподавала в Киевском государственном институте физкультуры, работала тренером ДСО "Буревестник" и паралельно написала диссертацию, которая позволила ей стать кандидатом педагогических наук.

"Информацию собирала буквально с миру по строчке. Так, в Японии с переводом мне помогали далекие от спорта люди, случайно оказавшиеся рядом. Один переводил с японского на английский, другой – с английского на русский", – рассказывала "художница".

Елена Бирюк является автором более 150 научных публикаций и нескольких книг, которые были переведены на иностранные языки. Также талантливая гимнастка успела поработать режиссером-постановщиком массово-гимнастических представлений, в 80-х проводила уроки по ритмической гимнастике на украинском телевидении.

Бирюк ни раз была главным судьей Кубков, чемпионатов СССР и международных соревнований. Некоторое время работала тренером за границей – готовила спортсменов в Италии, Финляндии и Швейцарии. А 9 сентября 2021 года первая украинка, ставшая лучшей гимнасткой СССР, умерла в Киеве от ишемической болезни сердца в возрасте 88 лет.

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