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Самую красивую гимнастку СССР звал замуж сын президента Мексики, но чемпионка вернулась в Киев и была похищена в Ялте ради выкупа

Елена Павлова
Спорт Oboz
7 минут
3,1 т.
Самую красивую гимнастку СССР звал замуж сын президента Мексики, но чемпионка вернулась в Киев и была похищена в Ялте ради выкупа

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и самая красивая спортсменка Олимпиады-1968 Наталья Кучинская родилась в Ленинграде, но совсем юной переехала в Украину, где нашла своего тренера и прожила более 20 лет. Обладая внешностью, которая очаровывала мужчин, она покорила даже Ива Монтана. Ей признавался в любви сын президента Мексики, однако она уехала в США с опальным бизнесменом.

OBOZ.UA решил вспомнить историю красавицы, которая привела команду к "золоту" ОИ, после завершения карьеры тренировала в Киеве детей, а затем пережила похищение в Ялте.

Наталья Кучинская могла выйти замуж за сына президента Мексики.

Кучинская родилась в 1949 году Ленинграде. Ее первым тренером невольно стала мама, Екатерина Яковлевна, которая была одной из основательниц местной школы художественной гимнастики. Поэтому они с сестрой Машей чуть ли не с пеленок проводили в зале все свободное время. Однако для "художницы" Наталье не хватало усидчивости, и мама отвела ее на спортивную гимнастику.

Кучинскую взялся тренировать Лазарь Зацаренный, который заложил подопечной базу и помог развить ее природный талант. Мама же заглядывала только на занятия по хореографии, чтобы помочь советом или что-то подсказать. И такое сотрудничество дало результат на чемпионате СССР 1965 года, где 16-летняя школьница выиграла "золото" в абсолютном первенстве.

Самую красивую гимнастку СССР звал замуж сын президента Мексики, но чемпионка вернулась в Киев и была похищена в Ялте ради выкупа

В 1966 году в поисках лучших условий Зацаренный перевез Кучинскую в Киев, который, по его словам, располагал хорошей спортивной базой. Однако в украинской столице для спортсменки не смогли найти жилье – ДСО "Трудовые резервы" неожиданно отказалось предоставить чемпионке Союза общежитие.

Наталье с тренером пришлось переехать в Херсон, оттуда – в Николаев, где девушку поселили в рабочей малосемейке, а финишировала гимнастка в Одессе, где нашлась хорошая тренировочная база от Черноморского пароходства. Казалось, наконец-то все сложилось, но через месяц упорных тренировок Зацаренный без предупреждения эмигрировал в Израиль.

Самую красивую гимнастку СССР звал замуж сын президента Мексики, но чемпионка вернулась в Киев и была похищена в Ялте ради выкупа

Кучинская осталась без наставника в чужом городе. Но тут ей повезло. На девушку обратил внимание Владимир Смирнов – тренер легендарной олимпийской чемпионки Полины Астаховой. Новый коуч вернул гимнастку в Киев, где началась подготовка к к чемпионату мира-1966 в Дортмунде. И там, в Германии, Наталью ожидал настоящий триумф!

На мундиале в Дортмунде 17-летняя гимнастка сенсационно затмила всех, выиграв три "золота" в личных видах программы – в вольных, на бревне и брусьях. До Кучинской никто из гимнасток не добивался таких побед в столь юном возрасте. Это был фурор, который вселила надежду на рождение новой звезды, поскольку в СССР после ухода Ларисы Латыниной готовились ко мраку.

Самую красивую гимнастку СССР звал замуж сын президента Мексики, но чемпионка вернулась в Киев и была похищена в Ялте ради выкупа

Даже знаменитый французский шансонье и актер Ив Монтан, включив телевизор во время ЧМ-1966, на полтора часа прилип к экрану. Вольные упражнения как раз исполняла 17-летняя Наталья, и Монтан был изумлен великолепной техникой и удивительной грацией девушки.

"Я никогда не видел девушки такой изумительной красоты. Ничего особенного в Наталье Кучинской нет: две руки, две ноги, два глаза… Но есть то, чего нет в других русских женщинах – обаяние, вечная гармония содержания и формы", – позже рассказывал шансонье, который под впечатлением потрясающего сочетания "неземных и божественных движений, вневременной пластики, взятой откуда-то из ХIХ века", сел за рояль и взялся за творение этюда "Девушка из прошлого".

Некоторые считали Наталью Кучинскую самой красивой гимнасткой СССР.

Прекрасная Кучинская стала героиней Олимпиады 1968 года в Мехико и была названа "невестой" мексиканской столицы. В первый день она не справилась с давлением, которое оказывалось на советских спортсменов после введения войск СССР и его союзников в Чехословакию. Наталья упала с брусьев и почти лишилась шансов на медаль в многоборье.

Но в тот злополучный вечер к Кучинской пришли представители оргкомитета Игр и огорошили ее новостью, что Наталья была избрана "невестой Мехико", обойдя сотник других участниц турнира. Правда ее также успели напугать, что по древним преданиям, самую красивую девушку выбирают, чтобы принести в жертву богам.

Наталья Кучинская стала "невестой Мехико".

"А меня за что в жертву? Я вообще из СССР", – воскликнула Кучинская. Но потом поняла, что эта была шутка. На следующее утро ее фото появилось во всех газетах, художники рисовали ее портреты, а по местному телевидению по просьбе зрителей крутили фильм "Натали", снятый после чемпионата мира в Дортмунде.

Это вдохновило гимнастку, которая во второй соревновательный день сделала невозможное и после ужасной ошибки взяла "бронзу" в многоборье, а затем выиграла "золото" на бревне и привела к победе команду, фантастически выполнив все свои упражнения.

Советская гимнастка Наталья Кучинская.

"Ее фантастический стиль, сопряженный с невероятной для того времени сложностью, ее душа, которой жила вся команда, до сих пор сказываются на нашей отечественной школе гимнастики. И я горжусь тем, что была старшим тренером той команды, за которую выступала Наташа Кучинская", – позже вспоминала Латынина.

Наталья влюбила в себя всех мужчин Мексики, включая сына президента страны, который сделал ей предложение прямо на олимпийской балу. Он обещал ей шикарную жизнь, но шокированная чемпионка вежливо отказалась.

Самую красивую гимнастку СССР звал замуж сын президента Мексики, но чемпионка вернулась в Киев и была похищена в Ялте ради выкупа

В Союз Кучинская вернулась звездой, однако ее дальнейшая спортивная жизнь оказалась очень скоротечной. После Олимпиады Наталью замучили травмы, лечение которых забирало много времени, а изучение новых сложных элементов давалось тяжело. И чтобы все это преодолеть, как признавалась сама спортсменка, ей не хватало мотивации. Поэтому в том же 1968-м она завершила карьеру.

После ухода из большого спорта "невеста Мехико" тренировала гимнасток в Киеве. А после окончания института физкультуры, когда с СССР уже фактически было покончено, а границы открыты, Наталья уехала по контракту в Японию. Там неплохо платили на фоне СССР и постсоветских стран. Поначалу тренеру все нравилось, но затем ее настигла ностальгия и захотелось домой.

Самую красивую гимнастку СССР звал замуж сын президента Мексики, но чемпионка вернулась в Киев и была похищена в Ялте ради выкупа

Что касается личной жизни, то Наталья была замужем за бизнесменом Александром Котляром. В СМИ проскакивала информация, что он он занимался производством товаров для оптики. То ли он вел свои дела не совсем легально, то ли перешел дорогу кому-то со связями, но в середине 80-х муж олимпийской чемпионки на пару лет попал за решетку по экономической статье. И брак распался.

Выйдя на свободу, Котляр эмигрировал в США, где сумел организовать собственное дело. А когда Кучинская оказалась в опасности, то пришел ей на помощь. В 1989 году во время поездки в Ялту на Наталью напали местные бандиты. Бывшую спортсменку похитили и потребовали большой выкуп.

Самую красивую гимнастку СССР звал замуж сын президента Мексики, но чемпионка вернулась в Киев и была похищена в Ялте ради выкупа

Столь крупной суммы ни у самой гимнастки, ни у ее семьи не оказалось, поэтому пришлось обратиться за помощью к бывшему мужу. Узнав о произошедшем, Котляр связался с бандитами и вытащил Кучинскую. Когда Наталью отпустили, он вновь сделал ей предложение, и спортсменка согласилась переехать с ним в США.

Уже долгое время супруги живут в Иллинойсе, где супруг помог Кучинской открыть собственный гимнастический клуб International Gymnastics Gym.

"Тренирую всех подряд. Тут так принято: платят деньги, тренируй хоть 80-летних. Но у меня есть и неплохие дети. Конечно, это не большая гимнастика. Но я наконец-то успокоилась, нашла свою семью. Я теперь солидная дама. Мы купили дом. В общем, все в порядке", – признавалась позже Наталья, которая более 30 лет не возвращалась ни в Украину, ни в Россию.

Самую красивую гимнастку СССР звал замуж сын президента Мексики, но чемпионка вернулась в Киев и была похищена в Ялте ради выкупа

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