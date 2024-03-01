Самую красивую гимнастку СССР звал замуж сын президента Мексики, но чемпионка вернулась в Киев и была похищена в Ялте ради выкупа

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и самая красивая спортсменка Олимпиады-1968 Наталья Кучинская родилась в Ленинграде, но совсем юной переехала в Украину, где нашла своего тренера и прожила более 20 лет. Обладая внешностью, которая очаровывала мужчин, она покорила даже Ива Монтана. Ей признавался в любви сын президента Мексики, однако она уехала в США с опальным бизнесменом.

OBOZ.UA решил вспомнить историю красавицы, которая привела команду к "золоту" ОИ, после завершения карьеры тренировала в Киеве детей, а затем пережила похищение в Ялте.

Кучинская родилась в 1949 году Ленинграде. Ее первым тренером невольно стала мама, Екатерина Яковлевна, которая была одной из основательниц местной школы художественной гимнастики. Поэтому они с сестрой Машей чуть ли не с пеленок проводили в зале все свободное время. Однако для "художницы" Наталье не хватало усидчивости, и мама отвела ее на спортивную гимнастику.

Кучинскую взялся тренировать Лазарь Зацаренный, который заложил подопечной базу и помог развить ее природный талант. Мама же заглядывала только на занятия по хореографии, чтобы помочь советом или что-то подсказать. И такое сотрудничество дало результат на чемпионате СССР 1965 года, где 16-летняя школьница выиграла "золото" в абсолютном первенстве.

В 1966 году в поисках лучших условий Зацаренный перевез Кучинскую в Киев, который, по его словам, располагал хорошей спортивной базой. Однако в украинской столице для спортсменки не смогли найти жилье – ДСО "Трудовые резервы" неожиданно отказалось предоставить чемпионке Союза общежитие.

Наталье с тренером пришлось переехать в Херсон, оттуда – в Николаев, где девушку поселили в рабочей малосемейке, а финишировала гимнастка в Одессе, где нашлась хорошая тренировочная база от Черноморского пароходства. Казалось, наконец-то все сложилось, но через месяц упорных тренировок Зацаренный без предупреждения эмигрировал в Израиль.

Кучинская осталась без наставника в чужом городе. Но тут ей повезло. На девушку обратил внимание Владимир Смирнов – тренер легендарной олимпийской чемпионки Полины Астаховой. Новый коуч вернул гимнастку в Киев, где началась подготовка к к чемпионату мира-1966 в Дортмунде. И там, в Германии, Наталью ожидал настоящий триумф!

На мундиале в Дортмунде 17-летняя гимнастка сенсационно затмила всех, выиграв три "золота" в личных видах программы – в вольных, на бревне и брусьях. До Кучинской никто из гимнасток не добивался таких побед в столь юном возрасте. Это был фурор, который вселила надежду на рождение новой звезды, поскольку в СССР после ухода Ларисы Латыниной готовились ко мраку.

Даже знаменитый французский шансонье и актер Ив Монтан, включив телевизор во время ЧМ-1966, на полтора часа прилип к экрану. Вольные упражнения как раз исполняла 17-летняя Наталья, и Монтан был изумлен великолепной техникой и удивительной грацией девушки.

"Я никогда не видел девушки такой изумительной красоты. Ничего особенного в Наталье Кучинской нет: две руки, две ноги, два глаза… Но есть то, чего нет в других русских женщинах – обаяние, вечная гармония содержания и формы", – позже рассказывал шансонье, который под впечатлением потрясающего сочетания "неземных и божественных движений, вневременной пластики, взятой откуда-то из ХIХ века", сел за рояль и взялся за творение этюда "Девушка из прошлого".

Прекрасная Кучинская стала героиней Олимпиады 1968 года в Мехико и была названа "невестой" мексиканской столицы. В первый день она не справилась с давлением, которое оказывалось на советских спортсменов после введения войск СССР и его союзников в Чехословакию. Наталья упала с брусьев и почти лишилась шансов на медаль в многоборье.

Но в тот злополучный вечер к Кучинской пришли представители оргкомитета Игр и огорошили ее новостью, что Наталья была избрана "невестой Мехико", обойдя сотник других участниц турнира. Правда ее также успели напугать, что по древним преданиям, самую красивую девушку выбирают, чтобы принести в жертву богам.

"А меня за что в жертву? Я вообще из СССР", – воскликнула Кучинская. Но потом поняла, что эта была шутка. На следующее утро ее фото появилось во всех газетах, художники рисовали ее портреты, а по местному телевидению по просьбе зрителей крутили фильм "Натали", снятый после чемпионата мира в Дортмунде.

Это вдохновило гимнастку, которая во второй соревновательный день сделала невозможное и после ужасной ошибки взяла "бронзу" в многоборье, а затем выиграла "золото" на бревне и привела к победе команду, фантастически выполнив все свои упражнения.

"Ее фантастический стиль, сопряженный с невероятной для того времени сложностью, ее душа, которой жила вся команда, до сих пор сказываются на нашей отечественной школе гимнастики. И я горжусь тем, что была старшим тренером той команды, за которую выступала Наташа Кучинская", – позже вспоминала Латынина.

Наталья влюбила в себя всех мужчин Мексики, включая сына президента страны, который сделал ей предложение прямо на олимпийской балу. Он обещал ей шикарную жизнь, но шокированная чемпионка вежливо отказалась.

В Союз Кучинская вернулась звездой, однако ее дальнейшая спортивная жизнь оказалась очень скоротечной. После Олимпиады Наталью замучили травмы, лечение которых забирало много времени, а изучение новых сложных элементов давалось тяжело. И чтобы все это преодолеть, как признавалась сама спортсменка, ей не хватало мотивации. Поэтому в том же 1968-м она завершила карьеру.

После ухода из большого спорта "невеста Мехико" тренировала гимнасток в Киеве. А после окончания института физкультуры, когда с СССР уже фактически было покончено, а границы открыты, Наталья уехала по контракту в Японию. Там неплохо платили на фоне СССР и постсоветских стран. Поначалу тренеру все нравилось, но затем ее настигла ностальгия и захотелось домой.

Что касается личной жизни, то Наталья была замужем за бизнесменом Александром Котляром. В СМИ проскакивала информация, что он он занимался производством товаров для оптики. То ли он вел свои дела не совсем легально, то ли перешел дорогу кому-то со связями, но в середине 80-х муж олимпийской чемпионки на пару лет попал за решетку по экономической статье. И брак распался.

Выйдя на свободу, Котляр эмигрировал в США, где сумел организовать собственное дело. А когда Кучинская оказалась в опасности, то пришел ей на помощь. В 1989 году во время поездки в Ялту на Наталью напали местные бандиты. Бывшую спортсменку похитили и потребовали большой выкуп.

Столь крупной суммы ни у самой гимнастки, ни у ее семьи не оказалось, поэтому пришлось обратиться за помощью к бывшему мужу. Узнав о произошедшем, Котляр связался с бандитами и вытащил Кучинскую. Когда Наталью отпустили, он вновь сделал ей предложение, и спортсменка согласилась переехать с ним в США.

Уже долгое время супруги живут в Иллинойсе, где супруг помог Кучинской открыть собственный гимнастический клуб International Gymnastics Gym.

"Тренирую всех подряд. Тут так принято: платят деньги, тренируй хоть 80-летних. Но у меня есть и неплохие дети. Конечно, это не большая гимнастика. Но я наконец-то успокоилась, нашла свою семью. Я теперь солидная дама. Мы купили дом. В общем, все в порядке", – признавалась позже Наталья, которая более 30 лет не возвращалась ни в Украину, ни в Россию.

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