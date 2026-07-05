Лучшая теннисистка планеты Арина Соболенко завершила выступление на Уимблдоне уже на стадии четвертого круга. Белорусская теннисистка уступила 14-й ракетке мира Наоми Осаке и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира – 2:6, 6:2 (2:7).

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До этой встречи Соболенко считалась фаворитом противостояния, поскольку в нынешнем сезоне уже трижды обыгрывала Осаку: на турнирах в Индиан-Уэллсе, Мадриде и на Ролан Гаррос.

Однако начало оказалось шокирующим для любимицы белорусского диктатора Александра Лукашенко. Наоми уверенно провела первый сет, позволив сопернице взять лишь два гейма.

Во второй партии белоруска смогла навязать борьбу и перевела дело на тай-брейк, но решающий отрезок встречи также остался за японской теннисисткой.

Поражение стало особенно примечательным из-за завершения уникальной серии Соболенко на турнирах Большого шлема. До матча с Осакой она выиграла 21 тай-брейк подряд на мейджорах, что являлось одним из самых впечатляющих достижений последних лет в женском теннисе.

Для Осаки эта победа стала одной из самых громких на турнире. Четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема выбила лидера мирового рейтинга и вышла в число восьми сильнейших теннисисток соревнований.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Наоми Осака сыграет против чешской теннисистки Каролины Муховой.

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