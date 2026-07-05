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Первая ракетка мира и любимица Лукашенко Арина Соболенко сенсационно вылетела с Уимблдона. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,9 т.
Поединок завершился за два сета
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Лучшая теннисистка планеты Арина Соболенко завершила выступление на Уимблдоне уже на стадии четвертого круга. Белорусская теннисистка уступила 14-й ракетке мира Наоми Осаке и не смогла пробиться в четвертьфинал турнира – 2:6, 6:2 (2:7). 

До этой встречи Соболенко считалась фаворитом противостояния, поскольку в нынешнем сезоне уже трижды обыгрывала Осаку: на турнирах в Индиан-Уэллсе, Мадриде и на Ролан Гаррос.

Однако начало оказалось шокирующим для любимицы белорусского диктатора Александра Лукашенко. Наоми уверенно провела первый сет, позволив сопернице взять лишь два гейма.

Арина Соболенко

Во второй партии белоруска смогла навязать борьбу и перевела дело на тай-брейк, но решающий отрезок встречи также остался за японской теннисисткой.

Соболенко на встрече с Лукашенко.

Поражение стало особенно примечательным из-за завершения уникальной серии Соболенко на турнирах Большого шлема. До матча с Осакой она выиграла 21 тай-брейк подряд на мейджорах, что являлось одним из самых впечатляющих достижений последних лет в женском теннисе. 

Арина Соболенко

Для Осаки эта победа стала одной из самых громких на турнире. Четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема выбила лидера мирового рейтинга и вышла в число восьми сильнейших теннисисток соревнований.

Наоми Осака

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Наоми Осака сыграет против чешской теннисистки Каролины Муховой.

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АнглияWimbledonНаоми ОсакаАрина Соболенко
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