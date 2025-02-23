Первая на планете! Американская красавица-чемпионка установила исторический рекорд на Кубке мира по горнолыжному спорту

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин вошла в историю, став первой спортсменкой, которой удалось одержать 100 побед на этапах Кубка мира. Свой юбилейный триумф 29-летняя чемпионка оформила 23 февраля на этапе в итальянском Сестриере, выиграв соревнования по слалому.

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Шиффрин преодолела дистанцию за 1.50,33, оставив позади хорватку Зринку Лютич (+0,61) и американку Полу Молтзан (+0,64). После финиша она отметила, что для победы пришлось приложить максимум усилий.

"Сегодня многое должно было пойти хорошо для меня и не очень для некоторых других. Камилла Раст в первом заезде была очень быстрой, так что для этого мне нужно было сделать много верных шагов. Но в конце концов кое-что я сделала правильно", – приводит слова Шиффрин Eurosport.

Эта победа еще больше укрепила статус американки как самой успешной горнолыжницы в истории. На ее счету два олимпийских золота, восемь титулов чемпионки мира и пять Кубков мира в общем зачете. По количеству побед на этапах Кубка мира она давно обошла легендарных Ингемара Стенмарка (86) и Линдси Вонн (82).

В январе Шиффрин вернулась к соревнованиям после травмы, полученной 30 ноября на этапе в Киллингтоне. Однако это не помешало ей снова выйти на вершину мирового горнолыжного спорта.

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