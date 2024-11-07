Перспективная российская фигуристка отказалась выступать за РФ и меняет гражданство

Российская фигуристка Виктория Барахтина находится в процессе получения канадского паспорта, пишет журналист журналист Максим Хоренков. 14-летняя Барахтина подала запрос в Федерацию фигурного катания на коньках России по поводу смены спортивного гражданства и ждет решения по ее откреплению.

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"Вика тренируется в Канаде у Брайна Орсера с августа. Все очень нравится, ждем решения нашего вопроса в декабре", – сказала мама Виктории Елизавета Барахтина.

Виктория Барахтина в 2023–2024 годах показала сильные результаты, заняв 4-е место на турнире на призы Елены Чайковской и 13-е место на первенстве Москвы в старшей возрастной категории. В России она тренировалась у Елены Жгун.

С 2023 года Виктория тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера, известного тренера, который работал с Евгенией Медведевой​

Её результаты на российских соревнованиях также включают несколько призовых мест, таких как 4-е на турнире, посвящённом А. Горшкову, и 2-е на турнире в Жигулях.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае победительница этапов Гран‑при России по фигурному катанию среди юниоров, призер первенства Москвы и чемпионка России по прыжкам (2022) Софья Титова получила гражданство Армении.

Отметим, что после событий 24 февраля 2022 года в России идет массовый отток спортсменов.

Так, недавно чемпион Европы 2020 года по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг и призер чемпионатов России (2013, 2015, 2020,2021) Азамат Тускаев решил выступать за Сербию.

Действующая победительница чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 500 м Кристина Силаева будет соревноваться под флагом Казахстана. По словам 23-летней спортсменки, она уже не тренируется в РФ, а свое решение о смене гражданства приняла в начале весны.

Знаменитая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова приняла решение также выступать за сборную Франции.

Отказалась выступать за РФ и четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова, получив паспорт Дании.

До этого российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении.

Ранее стало известно, что двукратный победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров Виктор Плицев получил спортивное гражданство Северной Македонии.

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