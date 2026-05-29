Передумал завершать карьеру: стало известно, где Ярмоленко будет играть в новом сезоне

Атакующий полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, несмотря на объявлении о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона, продолжит свои выступления в составе столичного клуба. Украинский ветеран команды подписал новое соглашение, которое будет действовать один год.

Видео дня

Об этом информирует официальный сайт "Динамо". Для Ярмоленко это будет четвертый сезон после возвращения в столичный гранд в 2023 году. Андрей твердо намерен побить рекорду другой легенды клуба Максима Шацких и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины.

На счету футболиста 123 гола в национальных первенствах. Столько же в активе Сергея Реброва, а узбекский нападающий провел на один мяч больше. Таким образом, Ярмоленко осталось всего дважды поразить ворота соперников, чтоб переписать историю чемпионата страны.

Стоит отметить также и то, что випнгер "Динамо" вернулся в сборную Украины, куда его на июньские товарищеские матчи с Польшей (Вроцлав, 31 мая) и Данией (Оденсе, 7 июня) вызвал новый главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Ярмоленко рассказал о встрече с итальянским наставником сборной Украины Андреа Мальдерой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!