Перед боем Ломаченко – Камбосос был вывешен российский флаг. Видео

Австралийский легковес Джордж Камбосос (21-2, 10 КО) вывесил у себя в тренировочном лагере флаг России. Таким образом соперник украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) отдал должное своему российскому российскому тренеру Антону Кадушину и спарринг-партнеру Артуру Субханкулову из Уфы. Бой Ломаченко – Камбосос запланирован на 18 мая. На кону шоу в Перте будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF).

Во время документального фильма, который был опубликован на YouTube-канале Top Rank Boxing, в кадре несколько раз мелькнул триколор.

Отметим, что Субханкулов является действующим сотрудником министерства внутренних дел России, а также внесен Министерством молодежи и спорта Украины в список спортсменов, которые поддерживают войну.

Когда украинцы указали Камбососу на этот факт, тот не увидел ничего странного в своем поступке. "Мира всем. Мы спортсмены, а не политики или солдаты. Да храни всех Господь", – написал он.

Отметим, что Ломаченко и Камбосос должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю до их боя, коэффициенты на победителя боя Ломаченко - Камбосос поменялись. Букмекерская контра William Hill понизила котировки на победу украинца и повысила на успех уроженца Сиднея.

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