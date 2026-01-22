'Паскудная Прибалтика. Некому заступиться за нас': чемпион ОИ из РФ разнылся из-за отстранения

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов с характерными для россиян злобой оскорбительно высказался в адрес балтийских стран. Бывший хоккеист назвал Латвию и Эстонию виновными в отстранении сборной из страны-агрессорки от международных соревнований.

Видео дня

Об этом Михайлов, комментируя продление санкции со стороны Международной федерации хоккея (IIHF), заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот возмутился, что IIHF отказалась допускать команды из России к своим турнирам.

"От этого Совета IIHF не стоило ждать ничего хорошего. Мы пропустим уже пятый чемпионат мира. Думаю, пока не закончится СВО (так в РФ позорно называют войну в Украине – ред.), никаких изменений в хоккее не будет. В руководстве федерации сильно антироссийское лобби, которое возглавляет гов*нная Прибалтика. Ведущую роль в этом играет Латвия, которая мешает нашему возвращению. Латвию поддерживает и Эстония, у которой вообще-то хоккей в зачаточном состоянии. Также финны, шведы выступают против нас. Очень печально, что в Совете IIHF некому заступиться за нас", – сказал Майоров.

Ранее хоккеист сборной России Никита Задоров со словами "война продолжается" высказался о недопуске к Олимпиаде-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов объявил бойкот Играм-2026 в Милане.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!