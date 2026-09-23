"Палач Украины" согласился стать новым тренером "Динамо", но ему запретили ехать в Киев

Тренер Эдвард Йорданеску рассказал, что принял предложение "Динамо", однако после разговора с семьей кардинально изменил решение. Румынский специалист изначально дал принципиальное согласие на работу с украинским клубом, но в итоге не стал ехать в Киев.

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"Это было очень заманчивое предложение, конечно, настоящий вызов для любого тренера. Я принял его, изначально дал принципиальное согласие, но перед окончательным решением хотел поговорить с семьей. В итоге я с сожалением изменил свое решение, и принес извинения", – заявил Йорданеску в интервью Sport.ro.

48-летний специалист с октября 2025 года остается без клуба после ухода из варшавской "Легии". В данный момент тренер ведет переговоры с клубами из арабского региона.

Ранее по информации румынских медиа "Динамо" готово было платить Эдварду 100 тысяч евро в месяц.

Отметим, что Йорданеску возглавлял сборную Румынии на чемпионате Европы-2024. Его подопечные в стартовом матче разгромили украинскую национальную команду со счетом 3:0. После этого румынского наставника стали называть "палач Украины".

"Желто-синие" из-за этого поражения не смогли выйти из группы и досрочно покинули Евро-2024.

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