Бывший главный тренер сборной Румынии Ангел Йорданеску согласился возглавить киевское "Динамо", получив предложение подписать трехлетний контракт. Однако близкие 48-летнего специалиста выступили категорически против его переезда в Украины, против которой продолжает вести преступную войну Россия.

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Об этом информирует порталу Digi Sport. По его данным, киевляне готовы были платить наставнику 100 тысяч евро в месяц. Сам Йорданеску подтвердил, что согласился на сотрудничество с неназванной командой, однако назвал предложение неактуальным на сегодняшний день.

"Я не обязан комментировать все, что обсуждается в публичном пространстве, это не в моем стиле. Дело в том, что два дня назад я сказал "да" новому сотрудничеству, но на данный момент оно уже утратило актуальность", – прокомментировал специалист.

Румынские журналисты выяснили, что семья Йорданеску была в шоке от решения тренера, и категорически выступила против его отъезда в Украину. Кроме того, многолетние помощники специалисты также не были в восторге от идеи работать в "Динамо" в нынешнее время.

Отметим, что со сборной Румынии Йорданеску киевлян играл на чемпионате Европы-2024, где его команда в стартовом матче разбила украинскую 3:0.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков может стать новым тренером киевского "Динамо".

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