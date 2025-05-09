'Динамо' не смогло обыграть 'Полесье' в 28-м туре УПЛ, подарив шанс 'Александрии' стать чемпионом. Видео

Киевское "Динамо" сенсационно потеряло очки в матче 28-го тура розыгрыша украинской Премьер-лиги. Подопечные тренера Александра Шовковского не смогли взломать оборону житомирского "Полесья", которое на своем поле оказало достойное сопротивление лидеру первенства, – 0:0.

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Игра не получилась богатой на события. Киевляне выглядело откровенно бледно, за что "Полесье" едва не наказало столичный коллектив. В первом тайме вратарь "бело-синих" Роман Нещерет вынужден был дважды серьезно выручить команду, после ударов полузащитников хозяев Алексея Гуцуляка и Руслана Бабенко.

Динамовцы же вообще не угрожали воротам "Полесья". Ситуация не сильно изменилась после перерыва. Нещерет снова спас киевлян после рикошет от своего партнера Дениса Попова.

В ответ "Динамо" смогло создать лишь видимость остроты, когда лучший бомбардир чемпионата Владислав Ванат не успел на прострел с левого фланга от Владислава Дубинчака.

Таким образом подопечные Шовковского, сохранив лидерство в чемпионате, потеряли важнейшие очки и подарили надежду "Александрии". Команда Руслана Ротаня отстает от динамовцев на пять пунктов и имеет игру в запасе.

Любопытно, что несколько часов до игры киевлян и житомирян донецкий "Шахтер" также свел к нулевой ничьей игру с луганской "Зарей".

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в финале Кубка Украины в Житомире в среду, 14 мая.

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