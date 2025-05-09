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"Динамо" не смогло обыграть "Полесье" в 28-м туре УПЛ, подарив шанс "Александрии" стать чемпионом. Видео

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,2 т.
'Динамо' не смогло обыграть 'Полесье' в 28-м туре УПЛ, подарив шанс 'Александрии' стать чемпионом. Видео

Киевское "Динамо" сенсационно потеряло очки в матче 28-го тура розыгрыша украинской Премьер-лиги. Подопечные тренера Александра Шовковского не смогли взломать оборону житомирского "Полесья", которое на своем поле оказало достойное сопротивление лидеру первенства, – 0:0.

Видео дня

Игра не получилась богатой на события. Киевляне выглядело откровенно бледно, за что "Полесье" едва не наказало столичный коллектив. В первом тайме вратарь "бело-синих" Роман Нещерет вынужден был дважды серьезно выручить команду, после ударов полузащитников хозяев Алексея Гуцуляка и Руслана Бабенко.

"Динамо" не смогло обыграть "Полесье" в 28-м туре УПЛ, подарив шанс "Александрии" стать чемпионом. Видео
"Динамо" не смогло обыграть "Полесье" в 28-м туре УПЛ, подарив шанс "Александрии" стать чемпионом. Видео

Динамовцы же вообще не угрожали воротам "Полесья". Ситуация не сильно изменилась после перерыва. Нещерет снова спас киевлян после рикошет от своего партнера Дениса Попова.

В ответ "Динамо" смогло создать лишь видимость остроты, когда лучший бомбардир чемпионата Владислав Ванат не успел на прострел с левого фланга от Владислава Дубинчака.

"Динамо" не смогло обыграть "Полесье" в 28-м туре УПЛ, подарив шанс "Александрии" стать чемпионом. Видео
"Динамо" не смогло обыграть "Полесье" в 28-м туре УПЛ, подарив шанс "Александрии" стать чемпионом. Видео
Video Preview

Таким образом подопечные Шовковского, сохранив лидерство в чемпионате, потеряли важнейшие очки и подарили надежду "Александрии". Команда Руслана Ротаня отстает от динамовцев на пять пунктов и имеет игру в запасе.

"Динамо" не смогло обыграть "Полесье" в 28-м туре УПЛ, подарив шанс "Александрии" стать чемпионом. Видео

Любопытно, что несколько часов до игры киевлян и житомирян донецкий "Шахтер" также свел к нулевой ничьей игру с луганской "Зарей".

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в финале Кубка Украины в Житомире в среду, 14 мая.

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