"Ответственность за страдания": WTA цинично ответила украинке, которая испытала кошмар из-за России

Женская теннисная ассоциация (WTA) резко ответила украинке Лесе Цуренко, которая обвинила организацию в моральном насилии и безразличии на фоне военной агрессии РФ в отношении нашей страны и подала на нее в суд. Организация сделала вид, что никак не связана с поддержкой представителей РФ.

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Об этом говорится в заявлении WTA, которое оказалось в распоряжении информационного агентства Associated Press. В ассоциации возложили ответственность за все проблемы на самих украинских теннисисток, а также никак не упомянули о влиянии войны на наших атлетов.

"WTA предприняла многочисленные шаги для оказания помощи украинским игрокам, которые столкнулись с большими трудностями. WTA также ясно дала понять, что ее правила предусматривают, что соревнования открыты для всех женщин-игроков, которые квалифицируются на основе их заслуг и без дискриминации. WTA испытывает сочувствие к значительным трудностям, с которыми столкнулись г-жа Цуренко и другие наши украинские спортсмены, но мы разочарованы тем, что она решила вступить в судебный процесс, чтобы попытаться возложить на WTA ответственность за свои страдания", – отметили в WTA.

Напомним, что Цуренко взяла паузу в своей карьере. Последний официальный матч она провела в ноябре 2024-го года. Тогда в первом круге турнира WTA 250 в Мексике Леся потерпела техническое поражение от нейтральной теннисистки с российским паспортом Анны Блинковой (№75 WTA). В третьем сете при счете 6:2, 4:6, 0:4 35-летняя киевлянка отказалась продолжать матч.

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