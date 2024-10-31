Знаменитая украинская теннисистка отказалась продолжать матч с россиянкой и снялась с турнира. Ей засчитали поражение

6-я ракетка Украины Леся Цуренко (№122 WTA) в первом круге турнира WTA 250 в Мексике потерпела техническое поражение от нейтральной теннисистки с российским паспортом Анны Блинковой (№75 WTA). В третьем сете при счете 6:2, 4:6, 0:4 35-летняя киевлянка отказалась продолжать матч.

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До этого спортсменки играли между собой в квалификации турнира в Клуж-Напоке в 2022 году и тогда победу в двух сетах одержала Блинкова.

Леся свой последний поединок провела на турнире WTA 1000 в Ухане в начале октября. Наша соотечественница смогла пройти квалификацию и выйти во второй круг. Однако там не смогла доиграть поединок против Магды Линетт, снявшись в первом сете из-за проблем с правым плечом.

В августе Леся стала соавтором рекорда. Впервые в истории сразу семь украинских теннисисток (в том числе и Цуренко) пробились в основную сетку Открытого чемпионата США – US Open.

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