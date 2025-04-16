'Пришло время сказать правду'. Знаменитая украинская теннисистка сделала признание о невообразимой ситуации в своей карьере

Восьмая ракетка Украины Леся Цуренко (№239 WTA) выступила с откровенным признанием, в котором рассказала о моральном насилии и бездействии со стороны Женской теннисной ассоциации (WTA). По её словам, профессиональный тур, который она считала своим домом, стал источником страха и панических атак.

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"Даже в самых страшных кошмарах я не могла представить, что профессиональный тур, который я считала своим домом, превратится в пугающее и чужое место", — написала Цуренко у себя в аккаунте соцсети X.

Она заявила, что открыто обратилась за защитой и справедливостью внутри WTA, однако вместо поддержки столкнулась с равнодушием, замалчиванием и давлением:

"Я пыталась добиться справедливости, но в ответ получила равнодушие и несправедливость… панические атаки, унижения, давление на мою команду, чтобы заставить меня замолчать".

Цуренко также обвинила главу организации в моральном насилии, которое стало одной из причин её нервного срыва:

"Глава организации сознательно совершил акт морального насилия в мой адрес. Это привело к панической атаке и неспособности выполнять свою работу".

Она подчеркнула, что WTA не защитила её как человека и спортсменку, выбрав вместо этого защиту человека, занимающего руководящую должность. Теперь Цуренко намерена добиваться справедливости через суд.

"Мой последний шанс защитить себя, свои права и достоинство — это суд. Я пошла по этому пути ещё в конце прошлого года".

В завершение она выразила надежду, что никто больше не переживёт того, через что пришлось пройти ей, и что виновные будут привлечены к ответственности.

Напомним, что Цуренко взяла паузу в своей карьере. Последний официальный матч она провела в ноябре 2024-го года.

Тогда в первом круге турнира WTA 250 в Мексике Леся потерпела техническое поражение от нейтральной теннисистки с российским паспортом Анны Блинковой (№75 WTA). В третьем сете при счете 6:2, 4:6, 0:4 35-летняя киевлянка отказалась продолжать матч.

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