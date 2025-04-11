Ответ расстроит фанатов: стало известно, вернется ли Фьюри на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) не рассматривает возможность возобновления карьеры, которую он завершил после двух поражений от Александра Усика (23-0, 14 КО). Цыганский король, как называют британца, наслаждается отдыхом, но держит себя в хорошей форме.

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Об этом в интервью YouTube-каналу iFL TV рассказала менеджер боксера Спенсер Браун. По его словам, совсем недавно он виделся с Фьюри и общался с ним. Тайсон заверил его, что не собирается возвращаться на ринг, хотя без бокса и испытывает некоторую скуку и ностальгию.

"Собирается ли он снова драться? Нет, он завершил карьеру. Возможно, сейчас ему немного скучно, но это естественно. Он просто наслаждается собой, он бегает каждый день. Он действительно хорошо выглядит. Загорелый, он в хорошей форме. Я был очень удивлен, когда увидел его. Обычно он ест желейные конфеты и другие сладости, но в этот раз ничего подобного. Он правильно соблюдает свою диету", – сказал Браун.

Фьюри уже дважды официально завершал карьеру. В 2017-м он огласил об уходе из бокса после победы над Владимиром Кличко, а в 2022-м – одолев Диллиана Уайта (30-3, 20 КО). После тех заявлений спустя несколько месяцев Тайсон возвращался на ринг.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик признался, общается ли с Тайсоном Фьюри после поединка в декабре минувшего года. Также украинец прокомментировал оскорбления, которыми отметился британец перед боями.

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