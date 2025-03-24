'Отмазка уже готова': Леоненко едко высмеял сборную Украины

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко едко высказался о шансах сборной Украины в отборочном турнире чемпионата мира-2026. Наша команда встретится в борьбе за путевку на мундиаль с Францией, Исландией и Азербайджаном, что экс-футболист с сарказмом назвал идеальным вариантом.

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Об этом Леоненко заявил в интервью портала sport-express.ua. 55-летний уроженец Тюмени подчеркнул, что тренерский штаб Сергея Реброва столкнулся с беспроигрышным вариантом после того, как стало известно о попадание в квартет с "сине-желтыми" вице-чемпионов мира французов.

"Мбаппенко" в матче с Украиной улучшит свою бомбардирскую статистику, если будет здоров. Наши футболисты и тренерский штаб должны радоваться, что Франция досталась. Отмазка уже готова: "Это почти чемпионы мира!". А если удачно сыграют, то Ребров снова будет классным. Беспроигрышный вариант. Жаль, что у нас в футболе почему рулят испанцы, однако не Хави или Иньеста, – а те, которые ничего не выиграли в своей карьере", – сказал Леоненко.

До это он раскритиковал Сергея Реброва за поражение сборной Украины от Бельгии в ответном матче плей-офф Лиги наций. Сам наставник "сине-желтых" не согласился с главной к себе претензией.

OBOZ.UA сделал тактический анализ матча Бельгия – Украина и назвал главные причины фиаско команды Реброва, которой не удалось удержать преимущество после домашней победы.

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