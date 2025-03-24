2-я команда мира: Украина узнала последнего соперника в отборе ЧМ-2026 по футболу

Сборная Украины по футболу узнала окончательный список соперников в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года, который стартует для "сине-желтых" уже в сентябре. После жеребьевки в декабре минувшего года было все еще неясно, каким будет состав группы.

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После четвертьфинальных поединков Лиги наций стало понятно, что самым сильным оппонентом команды Сергея Ребров будет Франция, которая занимает второе место в мировом рейтинге. "Галльские петухи" сумели сотворить камбэк в противостоянии с Хорватией после поражения 0:2 на выезде.

Подопечные Дидь Дешама на своем поле одолели "клетчатых" с тем же счетом, после чего игра перешла в овертайм, а затем и серию пенальти. В ней главным героем стал вратарь французов Майк Меньян, который отбил два удара, а еще один раз хорваты пробили выше ворот.

Таким образом в битве за путевку на мундиаль-2026 украинцы сразятся с Францией, Исландией и Азербайджаном. Победитель квартета напрямую выйдет на турнире, а обладатель второго места отправится в плей-офф.

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ В ОТБОРЕ ЧМ-2026

Группа D

5 сентября, 21:45. Украина – Франция

9 сентября, 19:00. Азербайджан – Украина

10 октября, 21:45. Исландия – Украина

13 октября, 21:45. Украина – Азербайджан

13 ноября, 21:45. Франция – Украина

16 ноября, 19:00. Украина – Исландия

Как сообщал OBOZ.UA, накануне сборная Украины разгромно проиграла команде Бельгии и не смогла выйти в элитный дивизион Лиги наций.

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