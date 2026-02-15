'Остановила полиция...' Денисов рассказал про 'стыд вечернего Киева' и получил ответ в сети. Фотофакт

Директор по маркетингу, медиа и спонсорству "Полесья" Александр Денисов сообщил, что его остановила полиция в Киеве и предложила пройти проверку на алкоголь. После этого он публично раскритиковал действия правоохранителей, однако в комментариях столкнулся с жесткой реакцией пользователей.

Видео дня

Бывший руководитель телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3", а ныне функционер житомирского клуба рассказал о ситуации в Threads. По его словам, патрульные остановили его автомобиль и предложили "дыхнуть в трубку". Алкотестер показал нулевой результат.

Денисов подчеркнул, что после того как он сообщил, что является владельцем крупного YouTube-канала, полицейские "мгновенно исчезли", а сам инцидент он назвал "стыдом вечернего Киева".

Ззначительная часть комментариев оказалась критической. Пользователи задавались вопросом, чем он отличается от других водителей, которым проверяют документы, и иронизировали над упоминанием YouTube-канала.

Один из комментаторов написал, что "сразу видно, что автор поста тяжелее ничего в руках не держал", другой напомнил старую фанатскую кричалку с оскорбительным содержанием.

Сам Денисов на волну критики пока публично не отреагировал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!