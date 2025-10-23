Остановил войну и писал Путину, спасая Украину: 10 фактов о невероятном Короле футбола Пеле, которому сегодня могло исполниться 85

Сегодня, 23 октября, 85 лет должно было исполниться признанному Королю футбола Пеле – спортсмену, который мог остановить войну, заставить десятки тысяч людей научиться читать и подставить плечо голливудской звезде на съемочной площадке. Гениальный игрок и единственный трехкратный чемпион мира даже пытался остановить Путина и спасти Украину, был послом ЮНИСЕФ и самым выдающимся спортсменом ХХ века по версии МОК.

К сожалению, Пеле умер 29 декабря 2022-го на 83-м году жизни после длительной борьбы с раком, но истории, мифы и легенды о нем будут пересказываться еще на протяжении многих веков. И в этот день OBOZ.UA собрал 10 интересных фактов из жизни невероятного бразильца.

1. ВЫЖИТЬ В ДЖУНГЛЯХ Если большинство звезд спорта в середине ХХ века пытались откосить от армии, то вскоре после своей первой победы на чемпионате мира 18-летний Пеле пошел служить. Хотя сначала он считал, что после дубля в финале ЧМ-1958 в ворота сборной Швеции (5:2) станет неприкосновенным.

"Я вернулся домой чемпионом мира и думал: "Ну все, теперь я свободен!" А один из одноклубников по "Сантосу" сказал: "Нет, теперь ты должен подавать пример другим, иди в армию". Так я и сделал в октябре 1958 года – отправился выполнять свой гражданский долг. И это было замечательно. Для меня это был очень ценный опыт", – признавался бразильский кудесник мяча.

Пеле рассказал, что в армии научился готовить, уважать людей, стирать, гладить: "Еще нас учили, как выживать в джунглях. Но самое главное, чему я там научился, – это дисциплина, которая, безусловно, очень помогла мне в футболе. Я не зря потратил время".

2. ОСТАНОВИЛ ВОЙНУ. По данным различных опросов, в 1970-е даже в самых глухих уголках мира 95 человек из 100 знали, кто такой Пеле. Популярность футболиста была настолько велика, что в 1969 году во время турне "Сантоса" по Африке он сумел остановить гражданскую войну в Нигерии.

Нигерийская армия и восставшие жители из восточной провинции Биафра на 48 часов прекратили огонь, чтобы все смогли посмотреть на живого Пеле. Любовь африканцев к футболисту была настолько сильной, что правительственные войска и повстанцы вместе пришли на стадион в Лагосе на матч "Сантоса" со сборной Нигерии. Это было невероятно!

3. ЗАЩИТИТЬ УКРАИНУ. А вот с кремлевским диктатором Путиным даже Король футбола договориться не смог. С первых дней полномасштабного вторжения России в 2022 году он поддержал Украину. Но убедить диктатора РФ перестать убивать не сумел даже бразильский волшебник мяча.

"У меня много надежд и веры в Бога, но мое сердце опечалено новостью о войне. Выражаю свою солидарность народу Украины. Я молюсь, прошу Бога, чтобы мир, свобода и любовь преобладали", – написал Пеле в своем Instagram.

А 1 июня 2022 года Пеле опубликовал открытое письмо к президенту РФ, в котором призвал остановить "злое" и "неоправданное" вторжение на территорию Украины, а также еще раз подтвердил свою поддержку украинцам: "Я прожил восемь десятилетий и видел войны и речи лидеров, наполненные ненавистью во имя безопасности их народа. Мы не можем возвращаться в это время, мы должны эволюционировать".

4. НАУЧИЛ БРАЗИЮ ЧИТАТЬ. 19 ноября 1969 года Пеле забил свой 1000-й гол. За 13 минут до конца судья назначил пенальти в ворота "Васко да Гама" за фол на полузащитнике "Сантоса" Клодоалдо. Пеле не думал исполнять 11-метровый, но 70 000 зрителей потребовали от него гола, ставшего юбилейным.

Трудно сказать, сколько всего голов за время своей футбольной карьеры забил бразильский нападающий, но чаще всего встречается информация, что 1289 мячей в 1363 матчах. Министерство связи Бразилии выпустило в честь 1000 голов почтовую марку, а бразильцы с тех пор каждый год отмечают 19 ноября как День Пеле.

Популярность и влияние Пеле в Бразилии были настолько огромными, что когда он написал автобиографическую книгу "Я – Пеле", многие неграмотные бразильцы специально начали учиться читать, чтобы осилить его мемуары.

5. Невероятно, но у Пеле, признанного еще в 60-х годах "национальным достоянием", хватило авторитета удалить с поля судью. 18 июня 1968-го "Сантос" играл в Боготе спарринг со сборной Колумбии. Трибуны, ломившиеся от зрителей, ахнули и затихли, когда судья Гильермо Веласкес удалил Пеле за грубую игру против местного защитника и словесные оскорбления в его адрес.

Разгневанные решением рефери игроки "Сантоса" окружили судью и объяснили ему, кто главный на поле. Свидетели рассказывали, что арбитр вышел из толпы с подбитым глазом. А позже признался в интервью, что решил передать свисток одному из ассистентов и уйти с поля, чтобы не усугубить ситуацию. Тогда как Пеле продолжил матч, как ни в чем не бывало.

6. "КОСМИЧЕСКИЙ" ПЕРЕХОД. Власти Бразилии не хотели отпускать своего гения в Европу, как и "Сантос", который зарабатывал огромные деньги только на товарищеских матчах с участием Короля. Поэтому в "Нью-Йорк Космос" футболист перешел уже через 8 месяцев после завершения карьеры – в 1975-м. Американцы взяли его штурмом. К переговорному процессу подключили даже главу Госдепа США Генри Кисинджера.

К тому же 34-летнему Пеле пообещали трехлетний контракт на 2,8 млн долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Во время выступлений в США было столько игроков, желающих поменяться с экипировкой с Пеле, что клуб решил выдавать каждому футболисту соперника по футболке.

"Он привлекал огромное внимание. Иногда приходилось привозить 25-30 футболок на матч. Если бы их не было, мы просто не вышли бы со стадиона живыми", – вспоминал один из тренеров клуба Гордон Брэдли.

6. НЕ ПРОПУСТИЛИ "БИТЛЗ" После переезда в Нью-Йорк в 1975 году Пеле решил подтянуть свой английский. Выступая за "Космос", нападающий записался в языковую школу для взрослых и встретил там бывшего участника "Битлз" Джона Леннона, который как раз жил в Нью-Йорке.

"Леннон учил японский в той же школе, что и я", – написал Пеле в своих мемуарах в 2007 году.

Леннон рассказал Пеле, что во время чемпионата мира-1966 в Англии музыканты "Битлз" очень хотели с ним познакомиться и пришли в отель, где жила бразильская сборная, однако их к нему не пропустили. Пеле это не удивило, поскольку он знал о консервативных взглядах менеджеров своей команды.

8. РОЛЬ В ГОЛЛИВУДЕ. Пораженная бешеной популярностью в США, в 1981 году Пеле снялся в голливудском фильме "Побег к победе", который рассказывал о футбольном матче между командой союзных военнопленных и охранников концлагерей во время Второй мировой войны. Главную роль вратаря команды пленных сыграл уже на тот момент известный "Рокки" Сильвестр Сталлоне.

В одной из сцен фильма 41-летний Пеле забил гол невероятным ударом в прыжке через голову, причем второго дубля не понадобилось. А вот Сталлоне якобы выглядел неубедительно.

Позже в интервью Пеле утверждал, что, по замыслу авторов фильма, он должен был играть вратаря, а Сталлони – нападающего, но сценарий пересмотрели, потому что актер якобы не мог как слвд попасть по мячу. И Сильвестру пришлось подстраховать.

9. Ужасный ПРОГНОЗИСТ Что не давалось гениальному спортсмену, так это футбольные прогнозы. Любые прогнозы Пеле по поводу исхода футбольных матчей или турниров сбывались с точностью до – фаворит Пеле проигрывал, а аутсайдер становился триумфатором

Емко по этому поводу высказался известный тренер Луис Фелипе Сколари: "Если вы хотите выиграть титул, то послушайте Пеле и сделайте все наоборот". Поэтому в 2013 году Пеле отказался участвовать в жеребьевке финальной части чемпионата мира, опасаясь, что болельщики обвинят его в неудачном жребии для Бразилии.

10. ЛОВЕЛАС С СОВЕСТЬЮ Несмотря на все благодетели Пеле, который даже отказывался рекламировать сигареты и алкоголь, он был тем еще ловеласом. Только официально Король футбола был женат трижды. А сколько у него было романов... В частности, с журналисткой Ленитой Курц и горничной Анисией Мачадо, которые также подарили ему детей.

Официально у Пеле семь наследников, но сколько их на самом деле не знал и он сам: "Я даже не представляю, сколько у меня детей!". При этом он не скрывал своих интрижек и не обманывал жен: "Я никогда не врал".

А в феврале 2000-го накануне выхода своей биографии Пеле признался, что его первый интимный опыт был гомосексуальным. По словам легенды, он тогда играл за юношескую команду "Сантоса": "Этим занимались все подростки, и тогда это не считалось чем-то плохим. К тому же подобные контакты вовсе не определяют ориентацию на всю жизнь. Мне было 14, я был молод и глуп. Что было, то было".

