'Осталось 2-3 месяца...' Вратарь сборной Украины высказался о карьере в 'Реале'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин признался, что не задумывается сейчас об уходе из мадридского "Реала", с которым он минувшей осенью продлил контракт на пять лет. Наш соотечественник отметил, что наслаждается каждой игрой в футболке "королевского клуба".

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Об этом Лунин заявил журналистам после игры чемпионата Испании с "Леганесом", пишет портал Bernabeu Digital. Украинец подчеркнул, что полностью сосредоточен на концовке сезона, а также назвал "Реал" клубом своей мечты, в котором будет продолжать бороться за место в основе.

"У меня хороший подход к будущему. Я сыграл около 10 или 11 матчей, так что надеюсь, что смогу играть больше. Я сосредоточен на ежедневной работе и играх. Осталось два-три месяца до конца сезона. Так что сейчас нет времени думать об уходе. Я подписал новый контракт, я счастлив здесь. Я никогда не прекращал бороться за место в составе. Всегда верил, что смогу добиться здесь успеха, что это клуб моей мечты. Это очень важно для меня, и мне очень нравится, как меняется моя роль", – сказал Лунин.

Отметим, что в вратарь сборной Украины вышел в основе на поединок против "Леганеса" в основе и пропустил два гола. На видео попала реакция на это конкурента Андрея Тибо Куртуа. А фанаты "Реала" встали на защиту Лунина.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Лунин угодил в неприятную ситуацию из-за интервью после матча с "Леганесом", заявив о "посторонней помощи".

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