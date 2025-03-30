На камеру попала реакция Куртуа на то, как Лунин пропустил два гола подряд. Видео

Первый тайм матча между "Реалом" и "Леганесом" не принес удачи для украинского голкипера мадридцев Андрея Лунина. 26-летний футболист сборной Украины пропустил два мяча от команды, которая занимает 15-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Эти голы не были результатами прямой ошибкой Лунина, однако после второго пропущенного мяча режиссер трансляции сразу показал бельгийского голкипера "Реала" Тибо Куртуа, который смотрел поединок с трибун. Его лицо не выдавало никаких эмоций.

Позже появился второй кадр, на котором была видна и компания, в которой сидел Куртуа, молодые люди улыбались, однако вряд ли это было связано с игрой украинца. Скорее всего в этот момент они увидели себя на большом экране.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне мадридский "Реал" добыл волевую победу над "Леганесом" в 29-м туре чемпионата Испании. Подопечные Анчелотти в первом тайме пропустили дважды с интервалом в несколько минут.

После игры в центре внимания оказался украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин. Фанаты команды не стали винить нашего соотечественника, а наоборот – выразили ему поддержку.

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