Остались только топовые клубы. Все, что нужно знать о четвертьфинале Лиги чемпионов

Лига чемпионов близится к главным стадиям. Сегодня стартуют первые четвертьфиналы – и остались только представители Топ-5 лиг Европы. Сможет ли "Реал" продолжить путь в защите титула? Будет ли "Барселона" действительно фаворитом ЛЧ? Или свое слово скажут андердоги? OBOZ.UA рассказывает о главных деталях каждого матча.

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"Арсенал" - "Реал"

Встреч между собой в ЛЧ: 2 игры

Статистика очных встреч: 1 победа "Арсенала" - 1 ничья - 0 побед "Реала"

Позиции во внутреннем чемпионате: 2-е место АПЛ и 2-е место Ла Лиги

Фантастически, но "Реал" с "Арсеналом" в последний раз пересекались на международной арене в 2006 году! И тогда лондонцы были сильнее: в плей-офф ЛЧ сначала выиграли сливочных на Бернабеу (с голом Анри), а затем на домашней арене ничего не дали сделать Зидану, Бекхэму, Роналдо и компании. В лигах команды идут на позициях почти чемпионов. На протяжении всего сезона англичане и испанцы постоянно были близки к лидерству, но своими же ногами все теряли. Поэтому последний шанс для обоих на громкий успех – выиграть Лигу чемпионов.

И здесь свое слово скажет статистика. "Арсенал" не выходил в полуфиналы ЛЧ с 2009 года. "Реал" за этот же период поставил в музей шесть ушастиков. Безусловно, команда Анчелотти очень опытна в европейских турнирах. Артете остается надеяться на восстановленного Сака, ведь только Хаверц с Эдегором не вывозят такой объем ответственности. Зато короли защищают титул и преуспевают через Мбаппе с Винисиусом, несмотря на плохую защиту. Мадридцы отмечают характер и самоотдачу соперника, поэтому ждут изнурительный во всех аспектах матч. А мы надеемся снова увидеть Зинченко. Первая игра в Лондоне – в последнее время они счастливы именно для испанцев.

"ПСЖ" - "Астон Вилла"

Встреч между собой в ЛЧ: первая встреча

Статистика очных встреч: раньше не пересекались

Позиции во внутреннем чемпионате: 1 место Лиги 1 и 6 место АЛП

Остановить абсолютного лидера ЛЧ на стадии плей-офф. Вот что удалось команде Энрике. И это при том, что "ПСЖ" не были яркой звездой обоих матчей. Лишь во втором им удалось вложить больше силы в Доннарумму, и тот вытащил для команды серию пенальти. Теперь парижане один из главных претендентов на трофей. Одержав очередную победу в Лиге 1, клуб показал, что способен обыграть любого (дома нет поражений; идут как наше "Динамо" ). Можно сосредоточиться на главной цели – наконец-то взять Лигу чемпионов. Атакующий потенциал опирается на Дембеле, но против "АВ" нужно сделать больше, чем просто отдать мяч французу. Тем более, что с англичанами "ПСЖ" играл 28 раз и выиграл всего 9 встреч.

Это первый выезд "Виллы" в Париж. Но не первый для Эмери, отлично знающего настроение своей экс-команды. В этом сезоне у бирмингемцев уже был плохой опыт французских полей - проиграли "Монако" на Этапе лиги. Но первый сезон ЛЧ складывается для львов круто: они финишировали в первой восьмерке таблицы, в плей-офф выбили "Брюгге". Это действительно командная команда: за клуб на евроарене забивали 11 разных футболистов, из действующих только у Роджерса есть 3 мяча. Хозяева – фавориты завтрашнего матча. Но для английского клуба остается последний шанс на новую путевку в элиту. Для этого нужно выиграть дебютный сезон Лиги чемпионов.

"Барселона" – "Боруссия"

Встреч между собой в ЛЧ: 3 игры

Статистика очных встреч: 2-1-0

Позиции во внутреннем чемпионате: 1-е место Ла Лиги и 8-е место Бундеслиги

Эта игра станет очередным повторением встречи Этапа лиги. Поражение 2:3 в Дортмунде для пчел было болезненным, хоть команда и смогла прорваться через стыки и плей-офф. На пути в четвертьфинал Шахина сменил Ковач, однако команде не стало легче. "Боруссия" - самая слабая из оставшихся в ЛЧ, но это не мешает ей бороться за последний возможный трофей в сезоне и уже дважды проходить стадии, которые могли быть для нее словно финальными. "Барселона" принимает немцев в статусе абсолютного фаворита турнира и ультразабивной команды.

Интересно это противостояние для фанатов тренерских дуэлей. Как когда-то впервые пересекались Гвардиола с Артетой, так и здесь – сыграют когда-то наставник "Баварии" Ковач и когда-то его помощник Флик. Фанатам эпических историй среди футболистов тоже есть за чем понаблюдать: Левандовский проведет очередную игру против экс-команды. Однако немцам стоит больше опасаться Рафинью: он лидер в списке бомбардиров ЛЧ, 11 голов. Не такой мощный, но не менее успешный форвард – Гирасси. Словом, "Боруссии", которая является абсолютным аутсайдером игры, следует надеяться на характер и поддержку Желтой стены в домашней игре.

"Бавария" – "Интер"

Встреч между собой в ЛЧ: 7 игр

Статистика очных встреч: 4-1-2

Позиции во внутреннем чемпионате: 1 место Бундеслиги и 1 место Серии А

Два уверенных лидера своих внутренних лиг могут выложить все силы на европейской арене. Беспроигрышная серия "Интера" длится уже два месяца, а за всю ЛЧ команда пропустила только дважды. Миланцы могут показывать не слишком яркий футбол, но они уверенно идут к цели и новому финалу. Давит также статус, ведь змеи - последний итальянский клуб Лиги чемпионов. "Бавария" не так крута в защите, но имеет Кейна, именно англичанин в большинстве матчей обеспечивает немцам победу. Киммих сказал, что баварцы умеют забивать любому составу. Очень смелое заявление, учитывая, что его команда еще должна устоять: "Бавария" пропускает минимум гол в 12 из 19 игр 2025 года.

Больше проблем у обоих клубов с составом: у миланцев недоступны Асслани, Тареми и Зелинский. Мюнхенцы в домашней игре не смогут рассчитывать на Нойера, Ито, Дэвиса, Упамекано, Комана; под вопросом Мусиала. На первое место в немецкой игре выйдут умение настроить имеющихся футболистов и умело реализовать потенциал каждого игрока. Отдельная история у Павара: в последних очных встречах он забивал "Интеру", теперь же должен настроиться на другие ворота.