Ошибка ценой в апостроф. Как фанат 'Барселоны' перепутал стадионы на 500 километров: чем закончилась история

История о фанате "Барселоны", который перепутал арены в Англии, приехал в другой город и пропустил гостевой матч Лиги чемпионов облетела весь мир. За последние несколько дней она стала очень известной – и оказалось, что к ошибке привел лишь один символ! Почему ошибся болельщик и при чем здесь знание языков? И чем закончилась история? Рассказывает OBOZ.UA.

Всего лишь апостроф создал историю мирового масштаба

Игру лидера Ла Лиги против железного середняка АПЛ приехали посмотреть несколько тысяч испанских болельщиков, они ждали разгромной победы. Но "Ньюкасл" сорвал овации в Лиге чемпионов на этой неделе – это единственная английская команда из сразу 6 клубов турнира, которая была очень близка к победе над соперником. "Барселона" отыгралась лишь в последний момент и это делает игру в Каталонии интригующей. Но наш рассказ сегодня не о событиях на поле.

Среди тех, кто хотел посмотреть первый весенний матч ЛЧ блау-гранас был и неназванный испанец, о котором на неделе услышал весь мир. Мужчина перепутал стадионы "Ньюкасла" и скромного "Эксетера" – а между ними 500 километров по холодной Англии. На первый взгляд действительно странно: как можно перепутать стадионы на 52 тысячи и всего на 10 тысяч мест?

А подстава спряталась в названии! Это для украинцев оба будут называться "Сент-Джеймс Парк". А вот для британцев разница большая: у сорок из города Ньюкасл-апон-Тайн стадион называется "St James' Park", тогда как городок Эксетер называет свою арену как "St James Park". Видите эту маленькую мелочь в виде апострофа? Мы можем понять, о чем думал фанат: на испанском оба названия все равно будут писаться как "Parque de St. James".

Здесь надо заглянуть в правила английского языка. Апостроф обозначает притяжательную форму, что можно буквально перевести как "Парк Святого Джеймса". Он должен быть написан, но в Англии есть городки, где он просто исторически исчез и не применяется; все понимают, что к чему. Разницу не указали и со стороны Испании – на сайте "Барселоны" нет ни одного упоминания об апострофе. Видимо, никто даже предвидеть не мог такую большую ошибку из-за такой мелочи. В итоге, пока несколько тысяч фанатов смотрели игру на трибунах, несчастный испанец изучал правила английского языка под воротами стадиона.

В тот вечер все сложилось не для него

Абсурд ситуации еще и в том, что мужчина пытался попасть на поле вполне легально: вечером вторника возле стадиона уже собирались люди. Менеджмент скромного английского клуба отметил, что испанский фанат был разбитым после собственной ошибки. Ведь игра была, но не Лиги чемпионов – местный "Эксетер" проводил матч третьего дивизиона против "Линкольн Сити". Адам Спенсер, отвечающий за работу с болельщиками, в комментарии Тһе Guardian сказал следующее:

Мне сказали, что какой-то парень пытается попасть через турникет с билетом на матч "Ньюкасл" – "Барселона". Я подумал, что это какой-то розыгрыш. Я попросил их провести его в фан-зону. Мужчина не очень хорошо разговаривал по-английски. Он просто сказал мне: "Поезд, Лондон" - Адам Спенсер, специалист "Эксетера" по работе с болельщиками

Как оказалось, испанец совсем не понимал английского, он просто хотел посмотреть игру. Поэтому ему подарили билет на тот стадион, до которого он преодолел расстояние на 500 километров больше – но нервный мужчина исчез во втором тайме. "Эксетер", кстати, проиграл, пропустив еще до перерыва; возможно, именно это добило путешественника. Тогда как местные, которые собрались на стадионе и узнали об этой истории, говорили: жаль, что он не привел с собой команду "Барселона". И пригласили мужчину в гости, чтобы посмотреть настоящий футбол на "St James Park".

Украинцы хорошо знают причину ошибки

Мы, на самом деле, прекрасно понимаем этого фаната и его перепутанные стадионы. Чего стоит только "Авангард" – в вашем или соседнем городе точно есть какой-то спортивный объект с таким названием, а среди крупных арен стоит вспомнить одноименные стадионы в Луцке, Краматорске Луганске, Ровно, Ужгороде и даже в Припяти! А сколько таких заброшенных или разваленных арен по всей Украине, если поискать тщательнее?

Там где стоят огромные комплексы с именем – "Днепр-Арена", НСК "Олимпийский", "Донбасс-Арена", ОСК "Металлист", "Арена Львов" – существует целая экосистема, которая окружает эти легендарные места. Есть и меньшие стадионы, например, "Украина", "Ника", "Горняк", "Зирка" и другие, у них хотя бы собственные названия. Но отходим немного в сторону – и видим кучу названий "Динамо", "Локомотив", "Металлург", "Центральный", "Городской" и другие. Это последствия советского прошлого, где одинаковые стадионы и одинаковые названия были нормой. Поэтому у нас перепутать арены – легкая повседневная возможность, особенно для фанатов команд не из УПЛ.

История фаната "Барселоны" – не первая и точно не последняя в футбольной и не только вселенной. Уже были случаи, когда фанаты преодолевали тысячи километров и оставались под забором, потому что игру отменяли в последний момент. Или появились дополнительные обстоятельства. Или внезапные преграды. Словом, нас еще ждет не одна такая курьезная ситуация. А может, это такой флешмоб, чтобы увидеть мир?